Общество

сегодня, 11:02

Подросток дважды попался пьяным за рулем

4 979
#пьяная езда
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Подросток дважды попался пьяным за рулем

В Чаплыгинском районе будут судить подростка по обвинению в повтором управлением автомобилем в состоянии опьянения. 


Как сообщает прокуратура Липецкой области, 10 мая этого года автомобиль, которым управлял подросток остановили в деревне Кувязево сотрудники ГИБДД. Оказалось, что несовершеннолетний водитель пьян, а машина принадлежит его матери. Кроме того, выяснилось, что подростка уже задерживали за пьяную езду.

По факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.


4 979
#пьяная езда
1

Комментарии (4)

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рулон

50 минут назад
Инопланетянин, не 15 суток а 15 лет и мамашу туда тоже
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!

56 минут назад
Срочно выдать права ему!
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Инопланетянин

58 минут назад
Конфисковат машину фонд пострадавших от ДТП а ему 15 суток пуст площад подметает.Как наглядное наказание.
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нищии

сегодня, 11:30
машину на штрафстоянку молодого челавека в петушатник
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