Мужчина спустил на бургеры деньги с найденной карты

Ельчанин обнаружил в банкомате забытую карточку.

Елецкий городской суд вынес приговор обвиняемому в краже денег с банковской карты жителю Липецкой области. Мужчина еще до суда признался в преступлении.



Как указано в материалах суда, вечером 24 апреля ельчанин обнаружил в банкомате на Комсомольской улице кем-то забытую карту. Мужчина забрал ее себе и решил потратить хранящиеся на счету деньги. Так как карта имела функцию бесконтактной оплаты, это не составило для злоумышленника труда. В течение следующего часа ельчанин успел расплатиться картой за массу покупок — от бензина и сигарет до пива и бургеров. В общей сложности мужчина украл 3 003 рубля 75 копеек. Преступника вычислили по записям с камер заправки и «Макдоналдса».



Суд наказал мужчину 1,5 годами условного срока с годом испытательного.