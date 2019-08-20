Происшествия

сегодня, 09:38

Мужчина спустил на бургеры деньги с найденной карты

6 728
#кража #банковская карта
Мужчина спустил на бургеры деньги с найденной карты

Ельчанин обнаружил в банкомате забытую карточку.

Елецкий городской суд вынес приговор обвиняемому в краже денег с банковской карты жителю Липецкой области. Мужчина еще до суда признался в преступлении.

Как указано в материалах суда, вечером 24 апреля ельчанин обнаружил в банкомате на Комсомольской улице кем-то забытую карту. Мужчина забрал ее себе и решил потратить хранящиеся на счету деньги. Так как карта имела функцию бесконтактной оплаты, это не составило для злоумышленника труда. В течение следующего часа ельчанин успел расплатиться картой за массу покупок — от бензина и сигарет до пива и бургеров. В общей сложности мужчина украл 3 003 рубля 75 копеек. Преступника вычислили по записям с камер заправки и «Макдоналдса».

Суд наказал мужчину 1,5 годами условного срока с годом испытательного.
6 728
#кража #банковская карта

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Таксист

10 минут назад
Вернёт калом.
ответить

Психиатр

31 минуту назад
СТУДГОРОДОК, 26, ТЫ - БОЛЬНОЙ НА 7/8 СВОЕЙ БАШКИ ИМБЕЦИЛ! Тебя лечить, пока не поздно, надо! У тебя - паранойя! СРОЧНО КО МНЕ...
ответить

Мужчина спустил на бургеры деньги

33 минуты назад
теперь спустят в музчину
ответить

весёлый

43 минуты назад
вот это аппетит
ответить

СТУДГОРОДОК, 26

55 минут назад
Тотальная слежка! Спасу нет! Толик пытался выследить, где сосед работает, когда уезжает и приезжает. Носил самогон голубятникам у спортплощадки, чтобы те помогли вычислить соседа. Соседушка хату поставил на автоматику, то музон типа регги включит, то песню про Маринку. От песни про Марину у Толику сводило зад, которым в результате, Толик завилял. Сосед также , видя слежку, переодевался в кустах. Однажды Толик сказал своей шунде старой, мол сосед убежал как заяц от меня! Сосед засмеялся, а потом включил Толику 2-й фортепианный концерт Рахманинова, от которого Толик входит в ступор
ответить

Красавчик

59 минут назад
Что сказать еще
ответить

Еще в рубрике

#наркотики
1
Оперативники УФСБ задержали на дороге под Липецком наркодилера из Средней Азии

14 минут назад

Происшествия
Суд арестовал мага
#мошенничество
5
Суд арестовал мага

28 минут назад

Происшествия
В Липецкой области трехлетний ребенок перебегал дорогу и погиб под колесами автомобиля
#авария #ДТП
18
В Липецкой области трехлетний ребенок перебегал дорогу и погиб под колесами автомобиля

50 минут назад

Происшествия
В «Быханов сад» наведались вандалы
#парк #вандалы
74
В «Быханов сад» наведались вандалы

сегодня, 09:09

Происшествия
20-летнего липчанина обвиняют в угоне трактора
#угон
4
20-летнего липчанина обвиняют в угоне трактора

сегодня, 08:56

Происшествия
Поиском вредителей из «Елецкого» занимается полиция
#хулиганство #повреждение #автомобиль
36
Поиском вредителей из «Елецкого» занимается полиция

вчера, 20:17

Происшествия