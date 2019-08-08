Происшествия

16 минут назад

В Липецке ночью сгорела машина

1 314
#пожар #автомобиль
В Липецке ночью сгорела машина

Пожар произошел на улице Социалистической

Вчера в 23.30 в Липецке загорелась машина.

Пожарные прибыли к дому 17 на улице Социалистической. Пламенем был объят моторный отсек. В результате пожара пострадал моторный отсек и салон автомобиля. Причины пожара уточняются.
1 314
#пожар #автомобиль

Комментарии (1)

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Сталин-психиатр.

35 секунд назад
Снова проделки Кришталя? Ну и, конечно, машина была застрахована по максимуму?))
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