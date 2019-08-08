Происшествия
16 минут назад
В Липецке ночью сгорела машина
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Пожар произошел на улице Социалистической
Вчера в 23.30 в Липецке загорелась машина.
Пожарные прибыли к дому 17 на улице Социалистической. Пламенем был объят моторный отсек. В результате пожара пострадал моторный отсек и салон автомобиля. Причины пожара уточняются.
Пожарные прибыли к дому 17 на улице Социалистической. Пламенем был объят моторный отсек. В результате пожара пострадал моторный отсек и салон автомобиля. Причины пожара уточняются.
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Сталин-психиатр.