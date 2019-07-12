Россия расширила программу межгосударственных кредитов

За пять месяцев 2019 года Россия профинансировала из бюджета иностранные правительства на 79 млрд рублей. Программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась с 236 млрд, как предполагалось в начале года, до 293 млрд рублей, следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет. Это крупнейшая программа займов за последние пять лет.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак отказался комментировать «Известиям» обстоятельства кредита и назвать страну-заемщика, сославшись на закрытость этой информации. В Счетной палате также назвали информацию конфиденциальной.

Аналитики, опрошенные изданием, предполагают, что заемщиком стала страна из дальнего зарубежья, так как кредиты, выдаваемые союзникам по СНГ традиционно официально анонсируются.