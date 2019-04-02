Первый проектант Липецкой Магнитки

Александр Никифорович Кондратьев - известный инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии, премии Совета Министров СССР, заслуженный строитель РСФСР. Свои первые объекты он спроектировал в 30-е года прошлого года для строящегося Новолипецкого металлургического завода, который в этом году отмечает свое 85-летие.

Трудовая биография Александра Кондратьева началась, когда его пятнадцатилетним подростком взяли чертежником в технический отдел Азовстали, где уже работал и его старший брат Владимир. В марте 1931 года он вместе с братом в составе группы инженеров и техников с Азовстали был откомандирован на строительство Новолипецкого металлургического завода. Александру тогда шел семнадцатый год. В Липецке он работал чертежником, конструктором-чертежником, младшим конструктором технического отдела Липецкстроя.Владимир Никифорович вспоминал о том времени:А Александр Никифорович в своих воспоминаниях написал:В 1932 году он поступает в Донецкий строительный техникум, который спустя два года оканчивает с отличием и вновь возвращается в Липецк. В 1934 – 1935 годах Александр Кондратьев - конструктор проектного бюро. Он проектировал водонапорную башню, подъемники на доменные печи, каупера, депо железнодорожного цеха, баню и другие объекты. За ударную работу на строительстве НЛМЗ был награжден грамотой.В 1935 году Александр Кондратьев навсегда уезжает из Липецка, надолго уходит с завода и Владимир Никифорович (он вернется на предприятие только в 60-е – 70-е года и проработает на НЛМЗ более 10 лет).Александр Никифорович любил повторять:Все, что он в своей жизни построил, целиком отвечало этим требованиям. Те здания и сооружения, которые проектировали братья Кондратьевы, многие годы надежно служили людям, хотя разрабатывались они в большинстве своем как объекты временные.Александр Кондратьев более четверти века проработал главным конструктором института «Моспроект-2». При его участии спроектировано и построено едва ли не большинство крупнейших общественных сооружений в Москве. Он автор и соавтор проектирования и строительства таких крупных объектов, как комплекс зданий МГУ имени Ломоносова, Кремлевского театра и Дворца съездов в Кремле, главной спортивной арены и Дворца спорта в Лужниках, трибуны гребного канала в Крылатском, Центра международной торговли в Москве, зданий СЭВ, ТАСС, нового здания МХАТа, гостиничного комплекса в Измайлове, крытого стадиона и плавательного бассейна спорткомплекса «Олимпийский», Дворца науки и культуры в Варшаве. Лично Кондратьевым были полностью разработаны проекты несущих конструкций крупнейших павильонов СССР на всемирных выставках в Монреале и Осаке. Эти сооружения отличались оригинальностью форм и смелостью решения сложных пространственных конструкций за что получили высокую международную оценку.