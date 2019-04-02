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Первый проектант Липецкой Магнитки
Александр Никифорович Кондратьев - известный инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии, премии Совета Министров СССР, заслуженный строитель РСФСР. Свои первые объекты он спроектировал в 30-е года прошлого года для строящегося Новолипецкого металлургического завода, который в этом году отмечает свое 85-летие.
Трудовая биография Александра Кондратьева началась, когда его пятнадцатилетним подростком взяли чертежником в технический отдел Азовстали, где уже работал и его старший брат Владимир. В марте 1931 года он вместе с братом в составе группы инженеров и техников с Азовстали был откомандирован на строительство Новолипецкого металлургического завода. Александру тогда шел семнадцатый год. В Липецке он работал чертежником, конструктором-чертежником, младшим конструктором технического отдела Липецкстроя.
А.Н.Кондратьев. 30-е г.г.
Владимир Никифорович вспоминал о том времени:
«…Когда мы с братом Александром в марте 1931г. были откомандированы в числе других инженеров и техников с «Азовстали» на строительство металлургического завода в Липецк, то начинать здесь приходилось в полном смысле с нуля. Комбината не было и в проектах. С них то мы и начинали. Первое задание, которое получили мы с братом от директора строительства Яна Андреевича Берзина, было такое: спроектировать… конюшню на 75 лошадей.
Смешно? Сейчас – да. А тогда – нисколько. Лошадь была главной «технической единицей» на стройке. Мы в короткий срок сделали чертежи на весь проект. За этот первый свой проект мы даже премию получили. В то время мало было чертежников и копировщиков. Все приходилось делать самим: и копировать, и снимать чертежи, и размножать их через стекло на свету при солнечной погоде на светочувствительную бумагу, которая тогда была на вес золота. У нас и готовальня- то одна на троих была, а под самодельную чертежную доску мы подкладывали полено, чтоб удобней работать было. Так вот и проектировали мы первые наши объекты: бараки, столовые, склады, хлебозавод …».
Первая столовая рабочих Липецкстроя. 1932 г.
Строительство хлебозавода. 1932г.
А Александр Никифорович в своих воспоминаниях написал: «…стройка большая, опытных специалистов мало. Мы, молодежь, набивая себе шишки, в общем, довольно-таки неплохие принимали решения. Но хотелось учиться …»
В 1932 году он поступает в Донецкий строительный техникум, который спустя два года оканчивает с отличием и вновь возвращается в Липецк. В 1934 – 1935 годах Александр Кондратьев - конструктор проектного бюро. Он проектировал водонапорную башню, подъемники на доменные печи, каупера, депо железнодорожного цеха, баню и другие объекты. За ударную работу на строительстве НЛМЗ был награжден грамотой.
Строительство бани. 1935г.
Питьевая водонапорная башня.
В 1935 году Александр Кондратьев навсегда уезжает из Липецка, надолго уходит с завода и Владимир Никифорович (он вернется на предприятие только в 60-е – 70-е года и проработает на НЛМЗ более 10 лет).
Александр Никифорович любил повторять: «Главная задача конструктора – надежность, прочность, устойчивость, долговечность».
Все, что он в своей жизни построил, целиком отвечало этим требованиям. Те здания и сооружения, которые проектировали братья Кондратьевы, многие годы надежно служили людям, хотя разрабатывались они в большинстве своем как объекты временные.
А.Н.Кондратьев и В.Н.Кондратьев. 1981г.
Александр Кондратьев более четверти века проработал главным конструктором института «Моспроект-2». При его участии спроектировано и построено едва ли не большинство крупнейших общественных сооружений в Москве. Он автор и соавтор проектирования и строительства таких крупных объектов, как комплекс зданий МГУ имени Ломоносова, Кремлевского театра и Дворца съездов в Кремле, главной спортивной арены и Дворца спорта в Лужниках, трибуны гребного канала в Крылатском, Центра международной торговли в Москве, зданий СЭВ, ТАСС, нового здания МХАТа, гостиничного комплекса в Измайлове, крытого стадиона и плавательного бассейна спорткомплекса «Олимпийский», Дворца науки и культуры в Варшаве. Лично Кондратьевым были полностью разработаны проекты несущих конструкций крупнейших павильонов СССР на всемирных выставках в Монреале и Осаке. Эти сооружения отличались оригинальностью форм и смелостью решения сложных пространственных конструкций за что получили высокую международную оценку.
Ольга Щурова
По материалам из фондов музея НЛМК