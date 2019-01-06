Происшествия

51 минуту назад

На улице Дзержинского горела квартира

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#пожар
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На улице Дзержинского горела квартира

Пострадал человек.

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Сегодня в 16:25  на улице Дзержинского в Липецке загорелась одна из квартир дома №7. Пламя тушили четыре отделения пожарных, оснащенные автолестницей. 

В результате пожара повреждена внутренняя отделка квартиры на площади 2 кв.м.. Пострадал человек - пожарные вынесли его из квартиры и передали врачам. Причина пожара пока неизвестна.  
433
#пожар
1

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