В Липецкой области до +1

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается характерная для данного времени погода, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3 до 7 градусов мороза, днем температура составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.



День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза.



