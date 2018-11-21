сегодня, 17:29
В Липецкой области до +1
В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается характерная для данного времени погода, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.
День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза.