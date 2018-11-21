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сегодня, 17:29

В Липецкой области до +1

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В Липецкой области до +1

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается характерная для данного времени погода, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3 до 7 градусов мороза, днем температура составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза. 

День 22 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +11 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза.

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