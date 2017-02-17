Общество

3 минуты назад

Липчан бесплатно учат шутить

В  городском дворце молодёжи прошло открытое занятие "Школы Stand-up". Занятия школы проводятся абсолютно бесплатно на базе Городского дворца молодёжи Октябрь, каждый понедельник и четверг. 

"Школа Stand-up" - это  проект, направленный на воспитание высококлассных и качественных юмористов, которые будут представлять наш город на федеральных каналах и продвигать липецкое Stand-up движение по всей стране. 

- Юмору невозможно научить, но можно научиться, поэтому моя задача дать, как можно больше полезных знаний для тех, кто действительно хочет начать заниматься комедией - говорит преподаватель "Школы Stand-up", полуфиналист проекта Comedy баттл - Никита Никитин.

Как сообщают в Городском дворце молодёжи, в программу в школу входят не только теоретические занятия, но и огромное количество практики, работа над актёрской игрой, импровизация,  встречи с представителями Stand-up комедии в России.

 

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