Липчан бесплатно учат шутить

В городском дворце молодёжи прошло открытое занятие "Школы Stand-up". Занятия школы проводятся абсолютно бесплатно на базе Городского дворца молодёжи Октябрь, каждый понедельник и четверг.



"Школа Stand-up" - это проект, направленный на воспитание высококлассных и качественных юмористов, которые будут представлять наш город на федеральных каналах и продвигать липецкое Stand-up движение по всей стране.



- Юмору невозможно научить, но можно научиться, поэтому моя задача дать, как можно больше полезных знаний для тех, кто действительно хочет начать заниматься комедией - говорит преподаватель "Школы Stand-up", полуфиналист проекта Comedy баттл - Никита Никитин.



Как сообщают в Городском дворце молодёжи, в программу в школу входят не только теоретические занятия, но и огромное количество практики, работа над актёрской игрой, импровизация, встречи с представителями Stand-up комедии в России.



