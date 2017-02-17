В Липецке определили пристава, который больше всех заботится о детях

Теперь сотрудница областной ФССП отправится в Москву.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области подведены итоги первого этапа конкурса «Судебные приставы — детям», направленного на выявление и поощрение судебных приставов-исполнителей, проявивших наибольшую активность в сфере защиты прав детей.

По итогам заседания Конкурсной комиссии победителем первого этапа конкурса «признана судебный пристав-исполнитель Советского районного отдела судебных приставов Липецка - Ольга Клыкова, набравшая 354 балла.

Для проведения конкурсных испытаний и определения победителей II этапа Конкурса результаты победителей регионального этапа направлены в УФССП России по городу Москве. Итоги II этапа будут известны в конце марта.

Как отметили в ведомстве, целями проведения Конкурса являются повышение эффективности работы по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментов, защита прав и законных интересов детей при исполнении судебными приставами-исполнителями своих служебных обязанностей, обеспечение надлежащего исполнения алиментных обязательств родителями и помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путем качественного, своевременного исполнения исполнительных документов.