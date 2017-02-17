Общество

сегодня, 10:40

В Липецке определили пристава, который больше всех заботится о детях

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#Приставы #ФССП.
В Липецке определили пристава, который больше всех заботится о детях

Теперь сотрудница областной ФССП отправится в Москву.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области подведены итоги первого этапа конкурса «Судебные приставы — детям», направленного на выявление и поощрение судебных приставов-исполнителей, проявивших наибольшую активность в сфере защиты прав детей.

По итогам заседания Конкурсной комиссии победителем первого этапа конкурса «признана судебный пристав-исполнитель Советского районного отдела судебных приставов Липецка - Ольга Клыкова, набравшая 354 балла.

Для проведения конкурсных испытаний и определения победителей II этапа Конкурса результаты победителей регионального этапа направлены в УФССП России по городу Москве. Итоги II этапа будут известны в конце марта.

Как отметили в ведомстве, целями проведения Конкурса являются повышение эффективности работы по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментов, защита прав и законных интересов детей при исполнении судебными приставами-исполнителями своих служебных обязанностей, обеспечение надлежащего исполнения алиментных обязательств родителями и помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путем качественного, своевременного исполнения исполнительных документов.
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#Приставы #ФССП.

Комментарии (4)

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Точно

25 минут назад
Да "Со счета многодетной липчанки незаконно снимали детское пособие" вчерашняя новость
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Андрей

28 минут назад
О...да, знаем, знаем заботу о детях..вот статья ))) про это http://www. * .ru/news/view/80502-So_schyeta_mnogodyetnoii.html
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Дмитрий Анатольевич

52 минуты назад
В Объединенных Арабских Эмиратах -При рождении ребенка семья получает от 50000 до 200000 $ и виллу.
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Ваше имя

48 минут назад
Что ,то мне она не очень помогала?
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