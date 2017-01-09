Липчанин возглавил Департамент территориального развития Севастополя

К работе Валентин Демидов приступит через неделю.

С 16 января 2017 года директором Департамента территориального развития Севастополя назначен Валентин Демидов, сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.Ранее Валентин Демидов занимал пост министра экономического развития Крыма, и был отправлен в отставку накануне Нового года.Валентин Демидов родился 28 ноября 1976 года в с/з Петровском Добринского р-на Липецкой области.В 2000 году закончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности правоведение, в 2006 году Одесский региональный институт государственного управления Академии государственного управления при Президенте Украины по специальности государственное управление.