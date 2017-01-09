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НовостиОбщество

Липчанин возглавил Департамент территориального развития Севастополя

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09 января 2017 г., 12:28
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Липчанин возглавил Департамент территориального развития Севастополя

К работе Валентин Демидов приступит через неделю.

С 16 января 2017 года директором Департамента территориального развития Севастополя назначен Валентин Демидов, сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

Ранее Валентин Демидов занимал пост министра экономического развития Крыма, и был отправлен в отставку накануне Нового года.

Валентин Демидов родился 28 ноября 1976 года в с/з Петровском Добринского р-на Липецкой области.

В 2000 году закончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности правоведение, в 2006 году Одесский региональный институт государственного управления Академии государственного управления при Президенте Украины по специальности государственное управление.



Теги новости: Крым, Демидов
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КГБ
09 января 2017 г., 12:45
Шпион украинский, судя по биографии.
боцман
09 января 2017 г., 12:45
А мне кажется, может хапнул лишнего и вовремя свалил... видимо теперь пока не тронут.
ЛИПЕЦКИМ не ДОВЕРЯЮ
09 января 2017 г., 12:39
Экономику Крыма не потянул. "Повысили" до городского управления Севастополя. Пока будет в севастопольской администрации кантоваться.
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