Спорт

вчера, 19:18

Второй тай-брейк в Уфе «Липецк-Индезит» все-таки выиграл

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"
Второй тай-брейк в Уфе «Липецк-Индезит» все-таки выиграл

Липчанки выиграли заключительный матч перед новогодними праздниками.

Липецкие волейболистки выиграли заключительный матч календарного года. В Уфе наша команда взяла реванш у «Самрау-УГНТУ» за вчерашнее поражение на тай-брейке. Сегодня для выявления победителя вновь понадобилась пятая партия, но на этот раз ее завершили в свою пользу липчанки.

Первый сет стал, словно, повторением вчерашнего поединка, в котором большинство партий заканчивались с минимальным преимуществом одной из команд. Липчанки выиграли – 26:24.

Два следующих сета остались за хозяйками, которые оба раза обыгрывали нашу команду довольно уверенно – 25618 и 25:19. Но на это, видимо, у «Самрау-УГНТУ» ушло слишком много сил. В четвертой партии уфимская команда откровенно провалилась: липчанки без труда довели ее до победы – 25:11 и перевели игру на тай-брейк.

В пятой партии липчанки сегодня оказались удачливее- 15:12.

«Приморочка» сегодня уступила в гостях «Олимпу» из Новосибирской области – 2:3 (вчера девушки из Владивостока были сильнее – 3:0), и теперь команда из Приморья делит 3 и 4-е места с «Липецком-Индезитом». Формально липчанки в турнирной таблице выше по большему числу побед.

В следующий раз команда Андрея Смирнова выйдет на паркет на паркет уже после Нового Года.

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"

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