Спорт

сегодня, 14:22

В пятых партиях «Липецку-Индезиту» по-прежнему не везет

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"
В пятых партиях «Липецку-Индезиту» по-прежнему не везет

В Уфе наша команда уступила с минимальной разницей в счете.

Липецкие «индезиточки» в гостях проиграли «Самрау-УГНТУ» из Уфы – 2:3 и потеряли место в сильнейшей «тройке» команд высшей лиги «А».

Соперницы находятся в нижней части турнирной таблицы, но бой гостьям из Липецка дали по полной программе.

Первый сет завершился со счетом – 25:20 в пользу хозяек паркета. Затем «Липецку-Индезиту» удалось проявить характер и волю к победе: в затяжной второй партии наши девчата вырвали победу – 26:24. Следующий игровой отрезок остался за «Самрау-УГНТУ» - 25:21 и команда Андрея Смирнова оказалась в одном шаге от поражения в основное время. Отступать «Липецку-Индезиту» было уже некуда, и вновь наша команда в сложной концовке проявила характер, выиграв четвертый сет с минимальным перевесом – 25:23 и сравняв счет в матче.

В итоге – тай-брейк. Борьба вновь велась до последнего розыгрыша, но липчанки на этот раз не сумели склонить чашу весов в свою пользу. Обидно, что команда Уфы добилась преимущество с минимально возможной разницей в счете – 15:13.

Отметим, что на старте сезона «Липецк-Индезит», одержав с ходу 4 победы, две из них добыд именно в укороченных пятых партиях (дома у «Тюмени-ТюмГУ» и в гостях у «Тулицы»). Затем был еще выигрыш на своей площадки у «Приморочки» - 3:2.

Но после этого игра на тай-брейках у «Липецка-Индезита» разладилась: два поражения в пятых партиях в Курске, и проигрыш «Самрау-УГНТУ». Сегодня в Уфе пройдет повторный поединок.

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"

Комментарии (3)

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Миха

26 секунд назад
Админы, для вас море работы в комментариях других новостей. Там люди, иногда, вообще не следят за тем что говорят. Да, и ещё раз - Липецк-Индезит победил нынче 3:2. С победой и наступающим Новым Годом - липчане!
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Миха

55 минут назад
Извините, пожалуйста, какой пункт правил портала я нарушил, опубликовав счет нынешней игры Липецк-Индезит, что вы сочли его подлежащим удалению?
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+

сегодня, 14:53
ПРОДЛИТЬ МАРШРУТ №315 ДО АРШИНА, НАРОД ГОЛОСУЕМ, ПОЖ-ТА http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html
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