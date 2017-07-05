В День города в Липецке вновь состоится Александровский бал

Александровский бал вновь состоится в Нижнем парке в рамках фестиваля этнокультуры «Липецкое городище – 2017».

Он пройдет 15 июля на центральной площадке парка возле фонтана с 16.00 до 18.00. В этом году в нем примут участие реконструкторы из других регионов - историческое общество «Бал в русской усадьбе» (Москва) и студия исторического и традиционного танца «Каменный мост» (Воронеж), сообщили в Липецком музее народного творчества и декоративно-прикладного искусства, который является куратором фестивальных площадок XIX века.

В течение двух часов посетители фестиваля увидят исторические танцы во главе с профессиональным танцмейстером, соответствующий времени бальный этикет, дам и кавалеров в костюмах XIX века в стиле ампир.

Как известно, бал на Липецком курорте давали ежегодно в честь императора Александра I, который посетил город и лично побывал на балу в июле 1820 года. Липецкие балы для приезжавших отдохнуть и поправить здоровье гостей города были даже предпочтительнее столичных. При том же размахе, великолепии дамских нарядов и праздничной атмосфере они «не стесняют лишним этикетом и принужденностью», с воодушевлением писал А.С. Толстов.

В рамках работы площадки «Лето на Липецком курорте XIX век» 14 июля с 18.00 до 20.00 и 15 июля с 11.00 до 16.00 (до бала) посетители фестиваля увидят, как проводили тогда время в парках и усадьбах отдыхающие. Воронежские гости будут танцевать, играть в карточные и подвижные игры на пикнике в ожидании основного действия. Участники студии научат желающих липчан раскладывать пасьянс, танцевать несложные исторические «па», расскажут про костюм и обычаи того времени.

Как известно, «Липецкое городище» будет проходить в Нижнем парке в рамках Дня города в течение трех дней – с 14 по 16 июля. Традиционно фестиваль объединит несколько эпох – «Славянское средневековье IX – XIII в.в.», «Липецк Петровский XVIII в.» и «Лето на Липецком курорте XIX в.». Создадут их атмосферу, восстановят особенности быта, одежды, питания и промыслов реконструкторы и фольклорные коллективы из разных регионов России. Организаторы мероприятия – администрация города Липецка и ЛОМОО ВИК «Копье», сообщает пресс – служба администрации города Липецка.