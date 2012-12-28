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В России
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сегодня, 13:06

Выручка от поставок российского рапсового масла в Китай превысила миллиард долларов

Экспортная выручка за семь месяцев года выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай в январе-июле 2026 года импортировал из РФ рапсового масла почти на 1,1 миллиард долларов против 788,2 миллионов долларов за аналогичный период 2025 года, — говорится в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, экспортная выручка выросла в 1,4 раза.

Однако показатели июля оказались ниже — 71,5 миллионов долларов против 103,2 миллионов долларов в июле 2025 года и 173,1 миллионов долларов в июне этого года, — передает «Интерфакс».

РФ является основным поставщиком рапсового масла на китайский рынок. В топ-3 также входят ОАЭ (на 152,7 миллиона долларов) и Белоруссия (на 123 миллиона долларов). Всего в январе-июле Китай закупал это масло в 21 стране.

В прошлом году РФ экспортировала в Китай рапсового масла на 1,4 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда долларов в 2024 году (рост на 27%).

Лидирует РФ и по объемам поставок в Китай подсолнечного масла. В январе-июле экспортная выручка также выросла в 1,4 раза до 287,97 миллионов долларов с 202,3 миллионов долларов годом ранее. В июле она увеличилась до 48,2 миллионов долларов с 33,6 миллионов долларов в июле 2025 года и 43,5 миллионов долларов — в июне этого года.

Всего в январе-июле Китай закупал подсолнечное масло в 23 стране. Следующий за РФ Казахстан продал его на 136,9 миллионов долларов.

В 2025 году РФ поставила в Китай подсолнечного масла на 340,7 миллионов долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем в 2024 году (645,1 миллионов долларов).

Как прогнозирует федеральный центр «Агроэкспорт», в 2025/26 сезоне (сельхозсезон по масложировой продукции — с сентября по август) Китай станет ключевым импортером российского растительного масла, потеснив с этой позиции Индию. По итогам сезона из РФ на китайский рынок будет отгружено около 1,85 миллионов тонн растительного масла (подсолнечного, рапсового, соевого, льняного) против 1,67 миллионов тонн в предыдущем сезоне.
масло
экспорт
Китай
экономика
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