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В России
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50 минут назад
Младенцев в РФ начнут обследовать на шесть новых заболеваний
Российских новорождённых планируют с 2027 года обследовать на миодистрофию Дюшенна и ещё пять тяжёлых наследственных заболеваний.
«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», — отметила она.
В министерстве уточнили, что обследование планируют включить в скрининг уже с 2027 года. Также туда собираются добавить анализы на болезнь Помпе; мукополисахаридоз первого типа; болезнь Гоше; болезнь Ниманна-Пика типа А/В; болезнь Краббе.
С апреля 2026 года новорожденных начали обследовать дополнительно на два заболевания: Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.
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