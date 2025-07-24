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Происшествия
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сегодня, 10:15
Ранним утром в Липецке загорелся тонар
Днем ранее пожарные тушили надворные постройки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил полуприцеп на одном квадратном метре. Судя по фотографии, которую прислали очевидцы в редакцию GOROD48, горели колеса прицепа.
Днем ранее пожарные тушили две надворные постройки в поселке Южный Хлевенского района и в селе Березовка Тербунского района.
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