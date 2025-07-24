Ранним утром в Липецке загорелся тонар

Днем ранее пожарные тушили надворные постройки.



Около половины шестого утра на улице Юношеской в Липецке загорелся тонар, который тянул автомобиль «Мерседес».Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил полуприцеп на одном квадратном метре. Судя по фотографии, которую прислали очевидцы в редакцию GOROD48, горели колеса прицепа.Днем ранее пожарные тушили две надворные постройки в поселке Южный Хлевенского района и в селе Березовка Тербунского района.