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Происшествия
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сегодня, 15:24
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В Липецке проверят семьи подростков, избивших мужчину
Расследование нападения подростков на 58-летнего мужчину взяла на контроль прокуратура.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и рассмотрен вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Утром 13 июля 2025 года подростки на проспекте Мира в Липецке без причины напали на незнакомого мужчину. Они избивали его руками, ногами и палкой, нанеся множественные травмы, после чего скрылись.
Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер был госпитализирован. Он находится в реанимации.
Суд принял решение арестовать подозреваемых на два месяца.
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