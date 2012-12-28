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сегодня, 15:24
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В Липецке проверят семьи подростков, избивших мужчину

Расследование нападения подростков на 58-летнего мужчину взяла на контроль прокуратура.

Прокуратура Левобережного района Липецка инициировала проверку семейных условий двух несовершеннолетних, подозреваемых в жестоком избиении 58-летнего мужчины.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и рассмотрен вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Утром 13 июля 2025 года подростки на проспекте Мира в Липецке без причины напали на незнакомого мужчину. Они избивали его руками, ногами и палкой, нанеся множественные травмы, после чего скрылись.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер был госпитализирован. Он находится в реанимации.

Суд принял решение арестовать подозреваемых на два месяца.
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Комментарии (11)

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КОНТИНГЕНТ
5 минут назад
табор уже в другой области, так они везде лелов наворочают и в другую область
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поросль
6 минут назад
откуда,оттуда.вся история из таких,что отцы,что деды ,что продеды и дальше ,что творили друг с другом.история россии.
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САИ
11 минут назад
Что называется: яблоко от яблони...
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Пенсионер
27 минут назад
Район новолипецкого пляжа и площади Мира постоянно зондируют группы подростков в поисках жертв, особенно поздно вечером на пляже и рано утром на площади. Нужен усиленный патрульный режим , не успокоительные проверки.
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Жители
31 минуту назад
Диаспора отмажет.
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Уже
26 минут назад
Не отмажет. Даже правозащитники не помогут
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Липецк
37 минут назад
Закрыть вместе с родителями
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Липчанин
44 минуты назад
Сейчас набегут правозащитники, и будут рассказывать про репрессии.
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Лиза
47 минут назад
Надеюсь, родители и их "дети" получат по заслугам!
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