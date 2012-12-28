В первую концессионную школу дети пойдут 1 сентября

Сегодня такую дату назвали депутатам Липецкого областного Совета.

Комитеты по экономике и ЖКХ областного Совета рассмотрели исполнение концессионного соглашения по строительству в Липецке школы на 1500 мест. По словам министра образования Липецкой области Дмитрия Демихова, ее сдадут 1 августа 2025 года.— Первого сентября школу откроют? — спросила депутат Елена Богомолова.— Да. На сегодняшний день на стройплощадке работают от 160 до 180 человек. Строительная готовность более 80%, — ответил Дмитрий Демихов.— Когда депутатов в гости готовы принять? Пока вам даем право выбора, — поинтересовался вице-спикер Андрей Фролов.— Когда хотите, — сказал Дмитрий Демихов.Депутаты собираются съездить на стройплощадку в апреле или начале лета.Также комитеты рекомендовали сессии областного Совета одобрить еще одно концессионное соглашение — об обслуживании ООО «Гамма сервис» объектов теплоснабжения в Становлянском округе.Речь идет о двух котельных и тепловых сетях к ним. Одна котельная находится в Становом и отапливает школу с бассейном, вторая — отапливает многоэтажные дома в поселке Дружба. Срок соглашения — 10 лет, общий объем инвестиций — 16,9 миллиона рублей. ООО «Гамма сервис» работает в области с 2006 года и ранее котельные арендовала.— Что касается тарифов. В поселке Дружба, где многоквартирные жилые дома — рост тарифа ограничен предельным индексом роста платы граждан. Соответственно, жители никак не пострадают. Дополнительного роста тарифа, выше того, который регламентирует законодательство, не будет. Касательно школы в Становом — там будет тариф выше, — рассказал министр энергетики и тарифов Липецкой области Михаил Боев.— Если взять негативный вариант развития событий — фирма перестала работать, как будут функционировать котельные? — спросила депутат Валентина Хромовская.— Обязательства по надежному теплоснабжению возложены на муниципалитет. Он должен будет принять экстренные меры, мы тоже поможем. В Ельце есть подобные организации, они нам не откажут, — ответил Михаил Боев.Концессию заключают по требованию федерального законодательства. Теперь, если возраст хотя бы одного арендованного объекта теплоснабжения превышает пять лет, то передача права владения им осуществляется только по концессионному соглашению. Следовательно, в регионе может быть заключена еще не одна подобная концессия.