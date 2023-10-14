Общество

сегодня, 21:46

На Опытной станции продолжается ремонт магистрального водопровода

4 504
#коммунальная авария
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На Опытной станции продолжается ремонт магистрального водопровода

Из поврежденной части трубопровода откачивают воду.

Ремонт поврежденного в районе Опытной станции 600-миллиметрового водопровода продолжаются. Аварийная бригада «РВК-Липецк» откачивает воду из части трубы протяженностью около километра. После того, как из не уйдет вода, рабочие заделают поврежденный ковшом экскаватора трубопровод.

Без воды остался один многоквартирный дом и 30 частных домов. В них, по данным МЧС, живут 240 человек. 

До 07:00 цистерны с водой будут дежурить на улице Боевой проезд, 13 и на улице Ботанической, 10. Сразу после пересменки, ориентировочно в 08:00, автоцистерны снова вернутся на эти адреса.

Напомним, водопровод повредили строители, прокладывающие сети водоснабжения и водоотведения к новому микрорайону «Взлетный». 
4 504
#коммунальная авария
1

Комментарии (5)

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Одна дама сказала

17 минут назад
Трубопровода на схеме нет. Трубопровод призрак какой то
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Без воды

21 минуту назад
У нас на Космонавтов 46/3 воды холодной нет
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Житель 10 микрорайона

48 минут назад
У меня на ул. Вермишева 5а,9 этаж воды нет
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Пожиратель труб

сегодня, 22:10
Похоже на многосезонный сериал из цикла «ужасы нашего городка»
ответить
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