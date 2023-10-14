На Опытной станции продолжается ремонт магистрального водопровода

Из поврежденной части трубопровода откачивают воду.

Ремонт поврежденного в районе Опытной станции 600-миллиметрового водопровода продолжаются. Аварийная бригада «РВК-Липецк» откачивает воду из части трубы протяженностью около километра. После того, как из не уйдет вода, рабочие заделают поврежденный ковшом экскаватора трубопровод.



Без воды остался один многоквартирный дом и 30 частных домов. В них, по данным МЧС, живут 240 человек.



До 07:00 цистерны с водой будут дежурить на улице Боевой проезд, 13 и на улице Ботанической, 10. Сразу после пересменки, ориентировочно в 08:00, автоцистерны снова вернутся на эти адреса.



Напомним, водопровод повредили строители, прокладывающие сети водоснабжения и водоотведения к новому микрорайону «Взлетный».

