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вчера, 18:01

Фонд кино отверг предложение показывать зарубежное кино без согласия авторов

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#авторские права

Фонд кино выступает против каких-либо способов легализации показов иностранного кино без согласия правообладателя, говорится в официальном ответе организации на предложение первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Алексея Синицына, пишут «Известия».

«Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей («пиратства») формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной, а также несет риск обеспечения доступа на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в документе, подписанном исполнительным директором Фонда кино Федором Сосновым.

Обращение сенатора Синицына есть в распоряжении «Известий». По его мнению, необходим временный механизм по официальному ввозу и прокату голливудских фильмов. Это также должно касаться выдачи им прокатных удостоверений, уверен Синицын. При этом суммы вознаграждения от проката должны направляться иностранным правообладателям на специальный счет, «чтобы исключить гражданские иски от западных кинокомпаний и министерства культуры».

Сенатор также просит рассмотреть возможность ввоза копий западных фильмов из Белоруссии. Кроме того, он прикрепил разработанный им законопроект, которым предлагается ввести мораторий на проверки и штрафы в отношении российских кинотеатров за показ западных фильмов без прокатного удостоверения. Документ разрешает использовать кинокартины без согласия правообладателей.

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов ранее сообщил, что ситуация, когда лицензирование фильмов для российских пользователей зарубежными компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими прекращено, а за пределами РФ они обнародованы и лицензируются, «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей».
35
#авторские права

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