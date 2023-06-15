Происшествия

сегодня, 08:18

28-летний электросамокатчик попал под автомобиль на проспекте Победы

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#авария #ДТП
2
28-летний электросамокатчик попал под автомобиль на проспекте Победы

Он оказался единственным пострадавшим за сутки на дорогах области.

14 июня около 16:30 на проспекте Победы в Липецке 45-летний водитель «Киа» сбил 28-летнего мужчину на электросамокате. По данным ГИБДД, мужчине понадобилась медицинская помощь. 

Эта авариях оказалась единственной за вчерашний день, с пострадавшим человеком. В 28 других разнообразных ДТП повреждения получили только автомобили. 

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#авария #ДТП
2

Комментарии (11)

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Гарри

17 минут назад
28 летнему самокатчику нужно не на самокате ездить, а детей "родить" и растить. На самокатах пусть школьники катаются.
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Kolega

24 минуты назад
Лулка, ПДД 24.6(1). При пересечении проезжей части вне перекрестка велосипедистом или лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, указанные лица обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения, движущимся по ней.
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Лулка

35 минут назад
Qwerty, что нарушил самокат?
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Kolega

41 минуту назад
К сожалению только таким способом можно заставить самокатчиков выучить ПДД,
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Ганс

51 минуту назад
Мало
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Кредл

51 минуту назад
Сейчас даже на велосипеде по дороге не поедешь слепые воители летят как угорелые
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Ёпт

55 минут назад
28 лет, он на самокат, не наигрался...
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Нонка

сегодня, 09:01
Эт не самокатчик а само -гонщик ! Выздоравливай дружище ещё столько не познанного -изучим !
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valerafromsplus

сегодня, 08:54
Ножками ходить нужно! Так и до зрелого возраста не дойдёте. )) 2 часа прогулок - это минимум! Люди, берегите себя)
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Qwerty

сегодня, 08:50
Там нет пешеходного перехода Жалко водителя автомобиля замордуют. Хотя нарушил самокат.
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