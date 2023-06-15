Происшествия
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28-летний электросамокатчик попал под автомобиль на проспекте Победы
Он оказался единственным пострадавшим за сутки на дорогах области.
14 июня около 16:30 на проспекте Победы в Липецке 45-летний водитель «Киа» сбил 28-летнего мужчину на электросамокате. По данным ГИБДД, мужчине понадобилась медицинская помощь.
Эта авариях оказалась единственной за вчерашний день, с пострадавшим человеком. В 28 других разнообразных ДТП повреждения получили только автомобили.
Эта авариях оказалась единственной за вчерашний день, с пострадавшим человеком. В 28 других разнообразных ДТП повреждения получили только автомобили.
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