28-летний электросамокатчик попал под автомобиль на проспекте Победы

Он оказался единственным пострадавшим за сутки на дорогах области.

14 июня около 16:30 на проспекте Победы в Липецке 45-летний водитель «Киа» сбил 28-летнего мужчину на электросамокате. По данным ГИБДД, мужчине понадобилась медицинская помощь.



Эта авариях оказалась единственной за вчерашний день, с пострадавшим человеком. В 28 других разнообразных ДТП повреждения получили только автомобили.



