Общество

19 минут назад

С сельхозпредприятия взыскали более 686 700 рублей за гибель пчёл

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#пчёлы #сельское хозяйство
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С сельхозпредприятия взыскали более 686 700 рублей за гибель пчёл

Массовая гибель пчел произошла после обработки поля с горчицей пестицидами.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Тербунского районного суда о взыскании с аграрной компании ущерба, причиненного массовой гибелью пчел.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Тербунским районным судом было установлено, что массовая гибель пчелосемей на пасеке в Воловском районе произошла после обработки химикатами поля, засеянного горчицей. В пробах растений горчицы был обнаружен инсектицид «фипронил», опасный для пчел. 

Компания, производившая обработку, нарушила правила оповещения населения о запланированных работах: сообщение об обработке поля появилось в местной газете всего за сутки до выполнения работ, а уведомить местных жителей должны были не менее, чем за три дня.

По факту нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами гендиректор агрофирмы был привлечен к административной ответственности.

На пасеке погибло 70% пчел в 71 пчелосемье, и суд первой инстанции взыскал с аграрной компании материальный ущерб и судебные расходы — всего свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Липецкий областной суд согласился с выводом о доказанности связи между нарушениям правил применения пестицидов и гибелью пчел. Но при этом был принят довод ответчика о неправильном определении размера причиненного материального ущерба. Согласно повторной экспертизе, он составил 921 тысячу рублей.

В результате с предприятия решено взыскать 686 700 рублей, поскольку ранее пасечнику уже было выплачено 234 300 рублей. Также ответчик должен возместить истцу судебные расходы.
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#пчёлы #сельское хозяйство
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