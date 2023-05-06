Погода в Липецке

сегодня, 17:22

В Липецкой области ночью подморозит до -5

4 713
#Погода
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В Липецкой области ночью подморозит до -5

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием обширного арктического антициклона – он принесет с собой холодную погоду преимущественно без осадков, в ночные часы ожидаются заморозки. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы.

7 и 8 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – заморозки до -5 градусов.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов, днем температура составит от +8 до +13 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем она составит от +10 до +12 градусов.

День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.

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#Погода
2

Комментарии (4)

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леонид

2 минуты назад
солнце белое .не учите детей ерунде
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леонид

18 минут назад
простой вопрос кто видел марс юпитет .сатурн .в небе .вам это не надо .ответ сразу .а зачем вам .вы живете там нлмк вашь дом .ну есть люди которые думать умеют .есть такие .
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Веселый

23 минуты назад
Голод
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леонид

31 минуту назад
Погода сложная .не любят ее коментировать .почему .пример напишите где сейчас пролетает мкс и планеты которые можно видеть.
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