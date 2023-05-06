В Липецкой области ночью подморозит до -5

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием обширного арктического антициклона – он принесет с собой холодную погоду преимущественно без осадков, в ночные часы ожидаются заморозки. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы.

7 и 8 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – заморозки до -5 градусов.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов, днем температура составит от +8 до +13 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем она составит от +10 до +12 градусов.

День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 5 градусов мороза.