У директора школы своровали бензопилу прямо во время субботника

Пока директор Матырской школы общался с родителями, его личную бензопилу украли

В УМВД России по Липецкой области началась проверка по заявлению директора школы микрорайона Матырский о краже бензопилы, произошедшей 6 апреля. Ее украли во время субботника.



Заявление в полицию поступило не сразу. Сначала учителя школы попытались взывать вора к совести: «Уважаемые жители микрорайона Матырский! Сегодня учащиеся школы с учителями и директором школы Волковым В. А. убирали пришкольную территорию. Ребята сгребали листву, собирали её в мешки. Директор опиливал деревья бензопилой, которую привёз из дома. Оставив бензопилу на территории, он отвлекся на беседу с родителями. Шедший по территории школы мужчина её «взял» и унес (это мы увидели по камере). Никто из сотрудников школы не думали том, что можно взять чужое!



Конечно, бензопила будет найдена сотрудниками полиции! Но было бы лучше, если её вернет тот, кто украл! Школа ни от кого помощи не ждет, но хочется, чтоб нам не мешали благоустраивать территорию! И брать чужое некрасиво!», - такое сообщение появилось в соцсетях.



Как рассказали GOROD48 преподаватели, по состоянию на сегодняшнее утро совесть у вора не проснулась, бензопилу он не вернул. Кражу начала расследовать полиция.



