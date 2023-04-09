Происшествия

сегодня, 11:52

У директора школы своровали бензопилу прямо во время субботника

12 1087
#кража #субботник #бензопила
2
У директора школы своровали бензопилу прямо во время субботника

Пока директор Матырской школы общался с родителями, его личную бензопилу украли

В УМВД России по Липецкой области началась проверка по заявлению директора школы микрорайона Матырский о краже бензопилы, произошедшей 6 апреля. Ее украли во время субботника.

Заявление в полицию поступило не сразу. Сначала учителя школы попытались взывать вора к совести: «Уважаемые жители микрорайона Матырский! Сегодня учащиеся школы с учителями и директором школы Волковым В. А. убирали пришкольную территорию. Ребята сгребали листву, собирали её в мешки. Директор опиливал деревья бензопилой, которую привёз из дома. Оставив бензопилу на территории, он отвлекся на беседу с родителями. Шедший по территории школы мужчина её «взял» и унес (это мы увидели по камере). Никто из сотрудников школы не думали том, что можно взять чужое!

Конечно, бензопила будет найдена сотрудниками полиции! Но было бы лучше, если её вернет тот, кто украл! Школа ни от кого помощи не ждет, но хочется, чтоб нам не мешали благоустраивать территорию! И брать чужое некрасиво!», - такое сообщение появилось в соцсетях.

Как рассказали GOROD48 преподаватели, по состоянию на сегодняшнее утро совесть у вора не проснулась, бензопилу он не вернул. Кражу начала расследовать полиция.

12 1087
#кража #субботник #бензопила
2

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Другая сторона медали

28 минут назад
Интересное кино , тут на 3 дерева не можешь годами разрешение получить от администрации Липецка , а здесь общественник прекратил самоуправство директора ! Молодец ! Наградить героя !
ответить

Вот это откровение ))))))

30 минут назад
хочется, чтоб нам не мешали благоустраивать территорию!
ответить

Отлично

31 минуту назад
Шестой шаг . Экспроприация .
ответить

Вот это поворот

33 минуты назад
))))))))
ответить

скажите главному сам не догадается

44 минуты назад
надо взять у всех ДНК, составить фоторобот и разослать по телеграфу по всей стране в розыск, потом внедрить в банду своего агента и когда они опять пойдут воровать пилы, всех повязать в подвале, только свет надо выключить
ответить

Липецкие басни

48 минут назад
отец Дормидонт, всё нужно освящать за деньги и пилу и яйца! А то крадуны украдут!
ответить

Липецкие басни

54 минуты назад
однако, и вся зона над дураком хохотать будет.
ответить

35 школа

56 минут назад
Моё сочувствие.
ответить

отец Дормидонт

сегодня, 12:11
поди не освящал пилу ? Вот и украли
ответить

Дед Вовка

сегодня, 12:10
Ахаха ахахахахаха
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В тюремной больнице заключенный напился и угрожал сотрудникам спецучреждения
#хулиганство #дебош #оскорбление представителя власти
4
В тюремной больнице заключенный напился и угрожал сотрудникам спецучреждения

сегодня, 11:05

Происшествия
Доморощенный «биржевой брокер» подарил мошенникам миллион рублей
#мошенничество
4
Доморощенный «биржевой брокер» подарил мошенникам миллион рублей

сегодня, 10:16

Происшествия
В Задонске сотрудник ДПС отказался от взятки в 60 тысяч рублей
#Пьяная езда
24
В Задонске сотрудник ДПС отказался от взятки в 60 тысяч рублей

вчера, 15:59

Происшествия
Жители Воскресеновки жалуются на поджог травы
#Поджог травы
10
Жители Воскресеновки жалуются на поджог травы

вчера, 10:09

Происшествия
Налётчика на ювелирный салон задержали в Липецке
#Грабёж #налёт #ювелирный салон
Налётчика на ювелирный салон задержали в Липецке

вчера, 09:15

Происшествия
Самокат с двумя подростками попал под автобус на площади Петра
#Авария #ДТП
63
Самокат с двумя подростками попал под автобус на площади Петра

07.04.2023 18:43

Происшествия