Происшествия

19 минут назад

Житель Грязинского района на 23 февраля грозился убить любимую и ее подругу вилкой

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#Угроза убийством
Житель Грязинского района на 23 февраля грозился убить любимую и ее подругу вилкой

Мужчина бурно отпраздновал День защитника отечества так, что будет что вспомнить.

37-летнего жителя Грязинского района обвиняют в угрозе жизни своей сожительнице и её родственницы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, конфликт начался с того, что зазноба обвиняемого 22 февраля пришла домой слишком поздно. Уже тогда он начал угрожать своей возлюбленной ножом.

Продолжение конфликта последовало в День защитника Отечества. Здесь мужчина угрожал уже не только любимой, но и ей 46-летней родственнице, причем использовал для этого вилку, которой размахивал перед лицами у женщин. Вилка, как известно, оставляет четыре дырки за один удар, поэтому считается орудием более опасным, чем нож.

Участковый уполномоченный Михаил Коростин добился возбуждения уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», которая предусматривает до 2 лет лишения свободы. Но на практике сажают по ней крайне редко.

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#Угроза убийством

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