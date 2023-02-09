В Липецкой области забраковали 61 килограмм овощей и фруктов

Пестицидов, нитратов и паразитов в плодовоовощной продукции не находили.

В прошлом году было проведено 42 проверки реализующих овощи и фрукты юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на санитарно-химические показатели исследовано 1303 проб плодоовощной продукции, в том числе на содержание пестицидов – 365 проб, на содержание нитратов – 1098 проб, на паразитологические показатели исследовано 463 пробы. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.



Но нарушения в ходе проверок всё же выявляли: это были нарушения условий хранения, оборот продукции без нанесения необходимой информации на потребительской упаковке.



Забракован 61 килограмм овощей и фруктов. Основными причинами забраковок стали нарушения правил маркировки, отсутствие сопроводительных документов.



За нарушения санитарного законодательства наложено 18 штрафов на общую сумму 175 тысяч рублей.



Липчанам советуют покупать овощи и фрукты только в установленных местах торговли, требовать документы, подтверждающие качество и безопасность, обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта: окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры.