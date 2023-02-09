Общество

сегодня, 10:22

В Липецкой области забраковали 61 килограмм овощей и фруктов

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#Роспотребнадзор #торговля
В Липецкой области забраковали 61 килограмм овощей и фруктов

Пестицидов, нитратов и паразитов в плодовоовощной продукции не находили.

В прошлом году было проведено 42 проверки реализующих овощи и фрукты юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на санитарно-химические показатели исследовано 1303 проб плодоовощной продукции, в том числе на содержание пестицидов – 365 проб, на содержание нитратов – 1098 проб, на паразитологические показатели исследовано 463 пробы. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.

Но нарушения в ходе проверок всё же выявляли: это были нарушения условий хранения, оборот продукции без нанесения необходимой информации на потребительской упаковке.

Забракован 61 килограмм овощей и фруктов. Основными причинами забраковок стали нарушения правил маркировки, отсутствие сопроводительных документов.

За нарушения санитарного законодательства наложено 18 штрафов на общую сумму 175 тысяч рублей.

Липчанам советуют покупать овощи и фрукты только в установленных местах торговли, требовать документы, подтверждающие качество и безопасность, обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта: окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры.
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#Роспотребнадзор #торговля

Комментарии (1)

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Галина Борисовна

сегодня, 10:34
Лучше бы изымали из торговых сетей с прилавков позеленелый и проросший картофель и просрочку.
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