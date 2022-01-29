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В Курске задержаны похитители драгоценностей на 159 млн рублей

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Полицейские задержали похитителей ювелирных изделий из магазина в Курске, сумма ущерба превысила 159 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

29 января Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в 2016 году.

История дерзкого ограбления тогда разлетелась по всей стране. Неизвестные проникли в подвал жилого дома, в котором находился ювелирный магазин. Сделав дыру в стене, проникли в соседнее помещение. Ворам удалось найти ключ от сейфа с драгоценностями. Всего им удалось вынести украшений на сумму более 160 миллионов рублей. Уходя, злоумышленники прихватили и записи с камер наблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Волк отметила, что злоумышленники ранее были судимы за схожие преступления, были хорошо подготовлены и почти не оставили следов.

Когда оперативники пришли домой к одному из фигурантов, его жена сообщила, что мужа нет дома. Однако полицейские были уверены в обратном и стали простукивать стены. Они обнаружили в одной из них закрытую перегородкой неприметную нишу, в которой и прятался подозреваемый. Его сообщник также задержан. Оба фигуранта заключены под стражу.
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