НЛМК Live

42 минуты назад

Агентство FTSE Russel повысило ESG рейтинг НЛМК

168
#рейтинг
Агентство FTSE Russel повысило ESG рейтинг НЛМК
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, сообщает, что в рамках регулярного пересмотра агентство FTSE Russel повысило ESG рейтинг FTSE4Good компании c 3,4 до 4,3 (максимальный балл – 5,0). В результате Группа НЛМК вошла в топ 3% компаний металлургической отрасли с наиболее устойчивыми практиками (т.е. опережает 97% участников рейтинга).

«Вопросы устойчивого развития интегрированы в долгосрочную стратегию НЛМК. Результаты работы компании находят отражение в высоких показателях соответствующих рейтингов. Ранее в 2021 году Группа НЛМК получила высокий рейтинг «В-» ведущей мировой организации по оценке климатической ответственности компаний Carbon Disclosure Project (CDP), а также вошла в топ-3 рейтинга экологической открытости Всемирного фонда дикой природы. В 2021 году агентство Sustainalytics улучшило рейтинг устойчивого развития НЛМК — на данный момент компания входит в десятку лучших из 140 анализируемых агентством компаний сталелитейной отрасли. В рамках рейтинга лучших работодателей по версии Forbes, НЛМК получил высшую оценку по блоку Экология. В 2021 году Всемирная ассоциация производителей стали worldsteel признала Группу НЛМК лидером в области устойчивого развития (Sustainability Champion)», - говорится в сообщении пресс-службы НЛМК.

168
#рейтинг

Еще в рубрике

«Стальное дерево» открыло прием заявок на гранты 2022 года
#«Стальное дерево»
«Стальное дерево» открыло прием заявок на гранты 2022 года

вчера, 16:53

НЛМК Live
НЛМК приглашает студентов на чемпионат кейсов «РазРеши»
НЛМК приглашает студентов на чемпионат кейсов «РазРеши»

30.12.2021 16:45

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» наградил победителей программы «Стальное дерево»
#Фонд «Милосердие» #«Стальное дерево»
Фонд «Милосердие» наградил победителей программы «Стальное дерево»

29.12.2021 17:04

НЛМК Live
Группа НЛМК получила награды конкурса MarCom Awards
#конкурс
Группа НЛМК получила награды конкурса MarCom Awards

29.12.2021 14:13

НЛМК Live
Группа НЛМК запустила сайт Корпоративного университета
#корпоративный университет
Группа НЛМК запустила сайт Корпоративного университета

28.12.2021 11:24

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» оснастил ансамбль из Ельца музыкальным оборудованием
#фонд «Милосердие» #благотворительность
Фонд «Милосердие» оснастил ансамбль из Ельца музыкальным оборудованием

24.12.2021 16:09

НЛМК Live