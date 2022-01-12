Агентство FTSE Russel повысило ESG рейтинг НЛМК

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, сообщает, что в рамках регулярного пересмотра агентство FTSE Russel повысило ESG рейтинг FTSE4Good компании c 3,4 до 4,3 (максимальный балл – 5,0). В результате Группа НЛМК вошла в топ 3% компаний металлургической отрасли с наиболее устойчивыми практиками (т.е. опережает 97% участников рейтинга).

«Вопросы устойчивого развития интегрированы в долгосрочную стратегию НЛМК. Результаты работы компании находят отражение в высоких показателях соответствующих рейтингов. Ранее в 2021 году Группа НЛМК получила высокий рейтинг «В-» ведущей мировой организации по оценке климатической ответственности компаний Carbon Disclosure Project (CDP), а также вошла в топ-3 рейтинга экологической открытости Всемирного фонда дикой природы. В 2021 году агентство Sustainalytics улучшило рейтинг устойчивого развития НЛМК — на данный момент компания входит в десятку лучших из 140 анализируемых агентством компаний сталелитейной отрасли. В рамках рейтинга лучших работодателей по версии Forbes, НЛМК получил высшую оценку по блоку Экология. В 2021 году Всемирная ассоциация производителей стали worldsteel признала Группу НЛМК лидером в области устойчивого развития (Sustainability Champion)», - говорится в сообщении пресс-службы НЛМК.