В первый день нового года в Липецкой области мокрый снег, туман и до +2

1 января 2022 года через территорию ЦФО с запада на восток пройдет циклон, который принесет в Липецкую область осадки – снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега.

2 и 3 января регион окажется в тыловой части циклона – пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 и 2 января – 3-4 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 3 января – 12-13 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, днем временами снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, туман, гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью - от 4 до 9 градусов мороза, днем - от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем временами снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица. Температура ночью составит от -5 до -7 градусов, днем будет от 0 до -2 градусов.



День 1 января стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2007 году – 31 градус мороза.



