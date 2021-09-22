В России
сегодня, 13:21
Российские власти отреагировали на слова Эрдогана о непризнании Крыма частью РФ
Ранее президент Турции заявил о непризнании Крыма российской территорией.
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ответил на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве, - передает РИА Новости.
"Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится", — считает Цеков.
По его словам, президенту Турции нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, что Крым действительно важен для России. По его словам, полуостров является регионом, где проживает подавляющее число русских, а также находится основная военная база Черноморского флота.
Сенатор добавил, что Крым будет находиться в составе России вечно.
"Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит", — заключил сенатор.
Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, "аннексию" которого турецкая сторона не признает. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
"Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится", — считает Цеков.
По его словам, президенту Турции нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, что Крым действительно важен для России. По его словам, полуостров является регионом, где проживает подавляющее число русских, а также находится основная военная база Черноморского флота.
Сенатор добавил, что Крым будет находиться в составе России вечно.
"Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит", — заключил сенатор.
Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, "аннексию" которого турецкая сторона не признает. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Ну Вы блин даёте