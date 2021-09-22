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Российские власти отреагировали на слова Эрдогана о непризнании Крыма частью РФ

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#Крым #Россия #Украина #Турция #Эрдоган

Ранее президент Турции заявил о непризнании Крыма российской территорией.

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков ответил на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве, - передает РИА Новости.

"Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится", — считает Цеков.

По его словам, президенту Турции нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, что Крым действительно важен для России. По его словам, полуостров является регионом, где проживает подавляющее число русских, а также находится основная военная база Черноморского флота.

Сенатор добавил, что Крым будет находиться в составе России вечно.

"Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит", — заключил сенатор.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, "аннексию" которого турецкая сторона не признает. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
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#Крым #Россия #Украина #Турция #Эрдоган

Комментарии (1)

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Ну Вы блин даёте

2 минуты назад
Необходимо пересмотреть отношения с Турцией. ВОСТОК понимает только одно - грубую силу, а мы за всё скотское отношение к России строим им за счёт недоплаты заработанного Россиянами и их семьям, и нищенские пенсии Российским пенсионерам, атомную станцию - контрактной стоимостью 35 млрд/долл., это 2,55трл/рублей исключительно за счёт средств БОДЖЕТА РОССИИ! Это за что им такой подарок? За наших погибших лётчиков? Или за то, что они нацелились вернуть себе КРЫМ??
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