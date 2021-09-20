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Россиянам спишут свыше 1,6 миллиарда рублей долгов
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Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства.
Более 1,6 миллиарда рублей долгов спишут по упрощенной процедуре банкротства физических лиц, - рассказал "Известиям" заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов.
С 1 сентября 2020 года гражданин с долгом от 50 тыс. до 500 тысяч рублей включительно может бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве. Процедура требует соответствия должника ряду требований и длится полгода.
За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений, - рассказал Торосов.
Из них по 5 тысяч инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена уже в отношении 2,5 тыс. граждан — это те, кто подал заявление в числе первых, уточнил он. Что касается остальных, то еще не прошел полугодовой срок, по истечении которого заявитель будет признан освобожденным от обязательств согласно представленному им списку долгов, - отметил замминистра. По его словам, в совокупности будет списано более 1,6 млрд рублей долгов граждан.
На данный момент эксперты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства, - отметил замглавы Минэкономразвития. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал "Госуслуги". В Минэкономразвития разработали соответствующий законопроект, писали «Известия». В документе предложено внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в том числе скорректировать сумму долга до 1 млн рублей. Основное обязательство, например, по кредитам, остается в прежнем диапазоне — 50–500 тысяч рублей, остальную часть составит налоговая задолженность россиян.
С 1 сентября 2020 года гражданин с долгом от 50 тыс. до 500 тысяч рублей включительно может бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве. Процедура требует соответствия должника ряду требований и длится полгода.
За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений, - рассказал Торосов.
Из них по 5 тысяч инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена уже в отношении 2,5 тыс. граждан — это те, кто подал заявление в числе первых, уточнил он. Что касается остальных, то еще не прошел полугодовой срок, по истечении которого заявитель будет признан освобожденным от обязательств согласно представленному им списку долгов, - отметил замминистра. По его словам, в совокупности будет списано более 1,6 млрд рублей долгов граждан.
На данный момент эксперты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства, - отметил замглавы Минэкономразвития. Например, вскоре у россиян может появиться возможность подать заявку онлайн через портал "Госуслуги". В Минэкономразвития разработали соответствующий законопроект, писали «Известия». В документе предложено внести ряд изменений в механизм внесудебного банкротства, в том числе скорректировать сумму долга до 1 млн рублей. Основное обязательство, например, по кредитам, остается в прежнем диапазоне — 50–500 тысяч рублей, остальную часть составит налоговая задолженность россиян.
104