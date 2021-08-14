В России

20 минут назад

Первый город по проекту Шойгу может появиться в Красноярском крае

66
Построенный с нуля крупный сибирский город, о котором говорил глава военного ведомства Сергей Шойгу, может появиться в 2022 году на границе Красноярского края и Хакасии, сообщает Московский Комсомолец.

Город планируется возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии.

Проект по строительству первого сибирского миллионника стартует в следующем году.

К осуществлению плана по развитию Сибири правительство и учёные приступили после поручения Владимира Путина. Президент заявил, что регион должен стать «связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран Азиатско-тихоокеанского региона и Европы». Всего планируется построить 3-5 крупных городов, которые были бы направлены на ту или иную сферу деятельности.

Как пояснил профессор кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктор Самаруха, в настоящее время власти обсуждают возможность развития в Минусинской долине трех горных кластеров: города Братск, Усть-Илимск и Ангарск.
66

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 24
Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 24

41 минуту назад

В России
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за массовой гибели оленей
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за массовой гибели оленей

сегодня, 13:48

В России
Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за ливней
Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за ливней

сегодня, 13:32

В России
В Иркутской области задержан убивший всю семью и державший в плену девочку мужчина
#убийство #заложница #плен
В Иркутской области задержан убивший всю семью и державший в плену девочку мужчина

вчера, 15:58

В России
#коронавирус
1
Злоупотребление алкоголем может увеличивать риск заражения коронавирусом вдвое

вчера, 15:31

В России
#туризм #Египет
На курортах Египта для туристов из РФ организовали 15 досмотров

вчера, 15:29

В России