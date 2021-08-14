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20 минут назад
Первый город по проекту Шойгу может появиться в Красноярском крае
Построенный с нуля крупный сибирский город, о котором говорил глава военного ведомства Сергей Шойгу, может появиться в 2022 году на границе Красноярского края и Хакасии, сообщает Московский Комсомолец.
Город планируется возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии.
Проект по строительству первого сибирского миллионника стартует в следующем году.
К осуществлению плана по развитию Сибири правительство и учёные приступили после поручения Владимира Путина. Президент заявил, что регион должен стать «связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран Азиатско-тихоокеанского региона и Европы». Всего планируется построить 3-5 крупных городов, которые были бы направлены на ту или иную сферу деятельности.
Как пояснил профессор кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктор Самаруха, в настоящее время власти обсуждают возможность развития в Минусинской долине трех горных кластеров: города Братск, Усть-Илимск и Ангарск.
Город планируется возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии.
Проект по строительству первого сибирского миллионника стартует в следующем году.
К осуществлению плана по развитию Сибири правительство и учёные приступили после поручения Владимира Путина. Президент заявил, что регион должен стать «связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран Азиатско-тихоокеанского региона и Европы». Всего планируется построить 3-5 крупных городов, которые были бы направлены на ту или иную сферу деятельности.
Как пояснил профессор кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктор Самаруха, в настоящее время власти обсуждают возможность развития в Минусинской долине трех горных кластеров: города Братск, Усть-Илимск и Ангарск.