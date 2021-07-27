Коронавирус

51 минуту назад

За сутки только в трех районах Липецкой области не выявили случаи COVID-19

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#коронавирус
За сутки только в трех районах Липецкой области не выявили случаи COVID-19

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 38 752 случая новой коронавирусной инфекции, 33 449 человек выздоровели, в том числе 147 человек за последние сутки, 4 193 — лечатся, 1 110 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 103 человека.

В больницах сегодня находятся 896 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 297 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 244 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк — 105 случаев, на втором Задонский район — 23, на третьем Елец — 19. В Лебедянском районе — 16, в Воловском районе — 14, в Данковском районе — 10, в Липецком, Тербунском, Усманском и Хлевенском районах — по 8, в Краснинском районе — 7, в Добровском районе — 6, в Елецком районе — 5, в Лев-Толстовском районе — 3, в Добринском районе — 2, в Грязинском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.

В Долгоруковском, Измалковском и Становлянском районах за последние сутки COVID-19 не зафиксирован. В Становлянском районе, кстати, случаи ковида последний раз были зафиксированы 13 июля.
1 751
#коронавирус

Комментарии (1)

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Игорь

42 минуты назад
Потому что никакого "ковида" не существует.
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