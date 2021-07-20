Чиновники будут следить за комментариями липчан в соцсетях

Без внимания не останутся сообщения на отслеживаемые заказчиком темы.

Региональная администрация объявила электронный аукцион на услуги по удаленному доступу к системе мониторинга и анализа социальных сетей и СМИ. Как указано в документации интернет-робот нужен для «анализа открытых источников данных о социально-экономическом развитии региона в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности администрации Липецкой области c обеспечением возможности проверки результатов в интерактивном режиме». За эти услуги, которые будут оказываться до 31 декабря 2021 года, готовы заплатить 280 000 рублей из регионального бюджета.



Система мониторинга и анализа должна обеспечивать возможность настройки поиска по темам, сбору не менее 100 000 сообщений в месяц по ним, тегирование сообщений по заданным поисковым словам, а также возможность отслеживания сообщений конкретных источников, авторов или сообществ.



Интернет-бот должен отслеживать комментарии и публикации в соцсетях «Вконтакте», Facebook, Instagram (включая Stories), «Одноклассники», Twitter, «МойМир», «МирТесен», Youtube, TikTok, на блог-платформах Livejournal и «Яндекс.Дзен», сайтах отзывов, в Telegram - каналах и открытых чатах, на лентах СМИ. Система должна обеспечивать возможность ответов на сообщения пользователей в социальных сетях непосредственно из личного кабинета. Настройки интернет-бота должны позволять отправлять уведомления в случаях увеличения или уменьшения количества сообщений, в том числе, негативных. А также - при появлении сообщения избранного автора



Система должна иметь отдельную интерактивную панель (Event Wall), которая в режиме реального времени автоматически формирует из сообщений пользователей в социальных медиа визуальную «картинку» темы мониторинга. Система должна формировать автоматические отчеты по источникам, авторам, сообществам, географии, геолокациям (геоточкам), тематикам (тегам), популярным словам, персонам, юридическим лицам и ссылкам.



Система должна автоматически проводить анализ эффективности публикаций на основе цитируемости (количество перепостов) и вовлеченности (сумме лайков, комментариев, репостов) и отображать в виде таблицы.



Торги на услуги по мониторингу запланированы на 22 июля.