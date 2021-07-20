Общество

48 минут назад

Чиновники будут следить за комментариями липчан в соцсетях

13 1071
#мониторинг #тендер
1
Чиновники будут следить за комментариями липчан в соцсетях

Без внимания не останутся сообщения на отслеживаемые заказчиком темы.

Региональная администрация объявила электронный аукцион на услуги по удаленному доступу к системе мониторинга и анализа социальных сетей и СМИ. Как указано в документации интернет-робот нужен для «анализа открытых источников данных о социально-экономическом развитии региона в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности администрации Липецкой области c обеспечением возможности проверки результатов в интерактивном режиме». За эти услуги, которые будут оказываться до 31 декабря 2021 года, готовы заплатить 280 000 рублей из регионального бюджета.

Система мониторинга и анализа должна обеспечивать возможность настройки поиска по темам, сбору не менее 100 000 сообщений в месяц по ним, тегирование сообщений по заданным поисковым словам, а также возможность отслеживания сообщений конкретных источников, авторов или сообществ.

Интернет-бот должен отслеживать комментарии и публикации в соцсетях «Вконтакте», Facebook, Instagram (включая Stories), «Одноклассники», Twitter, «МойМир», «МирТесен», Youtube, TikTok, на блог-платформах Livejournal и «Яндекс.Дзен», сайтах отзывов, в Telegram - каналах и открытых чатах, на лентах СМИ. Система должна обеспечивать возможность ответов на сообщения пользователей в социальных сетях непосредственно из личного кабинета. Настройки интернет-бота должны позволять отправлять уведомления в случаях увеличения или уменьшения количества сообщений, в том числе, негативных. А также - при появлении сообщения избранного автора

Система должна иметь отдельную интерактивную панель (Event Wall), которая в режиме реального времени автоматически формирует из сообщений пользователей в социальных медиа визуальную «картинку» темы мониторинга. Система должна формировать автоматические отчеты по источникам, авторам, сообществам, географии, геолокациям (геоточкам), тематикам (тегам), популярным словам, персонам, юридическим лицам и ссылкам.

Система должна автоматически проводить анализ эффективности публикаций на основе цитируемости (количество перепостов) и вовлеченности (сумме лайков, комментариев, репостов) и отображать в виде таблицы.

Торги на услуги по мониторингу запланированы на 22 июля.
13 1071
#мониторинг #тендер
1

Комментарии (13)

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Алькаш

7 минут назад
Пора создавать казачьи интернет войска.
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+

9 минут назад
Им надо чтоб все покорно молчали в тряпочку и смотрели на их беспредел .
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Липчанин

16 минут назад
22 августа 1767 года крестьянам строжайще запрещено жаловаться на помещика , указ императора. Все идёт по спирали,спасибо тебя, наша любимая партия власти
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Соседка

19 минут назад
Олег ты никому не нужен!
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хихи

19 минут назад
Чем бы дитя не тешилось, главное деньги из бюджета выгрести. А тупо выполнять работу за зарплату не кошерно?
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частная тюрьма все исправит

22 минуты назад
Надо сделать частную тюрьму в Липецке на Тракторном в цехе, чтобы плита поднималась а там были бы камеры и крематорий
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Олег

24 минуты назад
А за мной следит соседка.
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Читайте, на здоровье

33 минуты назад
За мной уже моя жена следит , читает мои комменты !! ахаха...
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вова

35 минут назад
Вот это правильно, а то вдруг о них кто-то не очень хорошо отзовётся. На карандаш его, а после расстрелять. 37 год не за горами.
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.

37 минут назад
Игорь и Зоя, вы попали.
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