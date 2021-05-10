Происшествия
55 минут назад
В Липецке у поликлиники дерево упало на машину
Сегодня в Липецке у поликлиники №3 на улице Звёздная сломанное сильным ветром дерево упало на грузовой автомобиль. По словам очевидцев, машина не пострадала - отломилась крупная ветка, но она ещё держится на стволе.
Напомним, ранее у забора школы №47 в Липецке сильный ветер также повалил дерево. По сообщению очевидцев, оно упало рядом с несколькими автомобилями, припаркованными у дома №34/3 на улице Валентины Терешковой. По счастливой случайности, никто не пострадал, машины тоже уцелели.
Липчан весь день предупреждают о непогоде и сильном порывистом ветре. По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 10 мая до 18.00 11 мая на территории Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью повсеместно, днем местами порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла. Давление 749 миллиметров ртутного столба (ночью слабое падение, днем рост).
Напомним, ранее у забора школы №47 в Липецке сильный ветер также повалил дерево. По сообщению очевидцев, оно упало рядом с несколькими автомобилями, припаркованными у дома №34/3 на улице Валентины Терешковой. По счастливой случайности, никто не пострадал, машины тоже уцелели.
Липчан весь день предупреждают о непогоде и сильном порывистом ветре. По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 10 мая до 18.00 11 мая на территории Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью повсеместно, днем местами порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла. Давление 749 миллиметров ртутного столба (ночью слабое падение, днем рост).
житель