Происшествия

55 минут назад

В Липецке у поликлиники дерево упало на машину

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#ветер #дерево
В Липецке у поликлиники дерево упало на машину
Сегодня в Липецке у поликлиники №3 на улице Звёздная сломанное сильным ветром дерево упало на грузовой автомобиль. По словам очевидцев, машина не пострадала - отломилась крупная ветка, но она  ещё держится на стволе. 

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Напомним, ранее у забора школы №47 в Липецке сильный ветер также повалил дерево. По сообщению очевидцев, оно упало рядом с несколькими автомобилями, припаркованными у дома №34/3 на улице Валентины Терешковой. По счастливой случайности, никто не пострадал, машины тоже уцелели.

Липчан весь день предупреждают о непогоде и сильном порывистом ветре. По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 10 мая до 18.00 11 мая на территории Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью повсеместно, днем местами порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла. Давление 749 миллиметров ртутного столба (ночью слабое падение, днем рост).
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#ветер #дерево

Комментарии (1)

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житель

50 минут назад
Вот я о чем и говорил что деревья нужно опиливать не только в центре, а и в старых районах. Только парки и фонтаны очень важная тема для администрации.
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