Дмитрий Аверов: «Коммунальные проблемы десятков усманских семей решат комплексно»

Вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов провел выездное совещание по строительству канализации на улице Юбилейной села Пригородка Усманского района. Новые коммуникации начнут прокладывать уже весной.

Решение проблемы улицы Юбилейной Дмитрий Аверов контролирует с февраля этого года. Жителям улицы нужна современная канализация - сейчас хозяйственные стоки собираются в выгребные ямы. И когда они переполняются или забиваются трубы, фекалии начинают заливать подъезды через технические люки. Жалобы людей на проблему были услышаны, но сроки сдачи новой канализации оказались провалены – ее планировалось запустить еще в конце 2020 года.В феврале вице-губернатор встретился с жителями улицы, главой Усманского района представителями водоканала и строителей, чтобы разобраться, почему буксует прокладка канализации. И если в прошлую поездку вопросов было больше, чем ответов, то сегодня Дмитрий Аверов услышал от всех участников процесса сроки завершения проекта.- 26 апреля пройдут торги, и будет определен подрядчик, - доложил и.о. директора ОГУП «Липецкоблводоканал» Владимир Дубинин. – Согласно графику на подключение домов, демонтаж старых резервуаров, прокладку линии под железнодорожным полотном и последующее благоустройству отводится не более 75 дней с момента заключения контракта. То есть ко второй половине июля все будет сделано.- Насколько я понимаю, 20 мая пройдет согласование с РЖД по пересечению путей, - уточнил Дмитрий Аверов. – Когда подрядчик зайдет на улицу Юбилейную?- После майских праздников начнется активная фаза работ, - заверил Владимир Дубинин.Кроме прокладки канализации на этой улице должна обновиться детская площадка. Из областного бюджета на неё выедены 4,8 миллиона рублей, уже подготовлена проектно-сметная документация, внесены изменения в план-график работ и извещение на проведение конкурсных процедур. Ответ за этот проект перед вице-губернатором Дмитрием Аверовым и жителями улицы Юбилейной держал заместитель начальника управления ЖКХ Липецкой области Виктор Петров.– Как только станет ясно, в какие сроки будут проходить этапы работы по водоотведению и водоснабжению многоквартирных домов, необходимо сразу делать закупку, - отметил Дмитрий Аверов. - Строительство площадки с последующим благоустройством должно быть завершено к концу августа. Уже в первые сентябрьские дни дети должны видеть полностью приведенную в порядок территорию и новую детскую площадку с ограждением и прорезиненным покрытием.Не оставил без внимания Дмитрий Аверов и вопрос жителей дома № 6 по улице Юбилейной по поводу некачественно проведенного капитального ремонта в их доме. Об этом они рассказали вице-губернатору на февральской встрече.- Капремонт делали еще в 2017 году, - рассказал представитель управления ЖКХ. - Замечания жителей по разрыву кровли устранены, но при повторном обследовании мы обнаружили, что появились локальные вздутия кровли. Подрядная организация устранит их в рамках гарантийных обязательств в течение месяца.- Мы должны гарантировать жителям этого дома, что до конца мая все будет сделано, - сказал Дмитрий Аверов.Проблематика жилищно-коммунального хозяйства остается в центре внимания района до окончания реконструкции очистных сооружений в Усмани. Модернизация комплекса – один из самых крупных объектов «Липецкоблводоканала». Из регионального бюджета на реконструкцию и строительство очистных сооружений выделено более 347 миллионов рублей. Работа началась в декабре 2019 года.Первая очередь этого комплекса построена 40 лет назад, из-за высокой степени износа – на 95% - резервуары могут выйти из строя в любой момент.Новые очистные сооружения должны полностью исключить такую ситуацию. В них предусмотрены семь степеней очистки воды. Такой комплекс станет первыми в области, где для реконструкции используется оборудование, которое отвечает последним современным стандартам – это подземные резервуары с датчиками контроля, мощность которых увеличится в два раза, до пяти тысяч кубометров в сутки. Полностью «под ключ» очистные сооружения должны сдать к 31 декабря 2021 года.Реконструкция комплекса стала одним из значимых инвестиционных проектов в инфраструктуру Усманского района. За счет роста производственных мощностей местного тепличного комплекса и других предприятий на территории муниципалитета ожидается приток населения, в том числе в райцентр с населением около 20 тысяч человек. Поэтому модернизация очистных сооружений –вклад в будущее благополучие людей и их комфортное существование.Еще одним важным направлением в повышении уровня инвестиционной привлекательности Усманского района станут дорожные ремонты. В районе обновят 20,39 километра дорог: 10,6 километра дороги Липецк-Октябрьское-Усмань с подъездом к Усмани, 6,29 километра дороги Пластинка-Дмитриевка-Дрязги и 3,5 километра дороги Дмитриевка-граница Грязинского района. Также ремонт коснется моста через реку Девица на 8-м километре дороги Девица - Никольские Выселки на границе с Воронежской областью. Это станет подспорьем для развития уже имеющейся транспортной инфраструктуры. Кроме этого по территории района проходит электрофицированная ветка Мичуринского отделения ЮВЖД, действует железнодорожная станция «Усмань». На территории района имеется аэродром малой авиации ЗАО «Полет».- Мы видим, что в Липецкой области ведется большая работа для блага простого человека: строятся дороги, налаживается водоснабжение и водоотведение, ведётся благоустройство, - отметил во время совещания Дмитрий Аверов. – Уже сейчас в Усманском районе действует большой аграрный кластер, который должен привлечь бизнес с проектами глубокой переработкой конечного продукта. Возобновилось производство электродвигателей OOО «Липецкий электродвигатель». Действуют бассейн, ледовый дворец, спортивные комплексы, строится самая современная школа. Благодаря этому и район, и регион становятся привлекательными для новых инвесторов. Мы намерены и дальше создать все необходимые условия для появления новых предприятий с большим количеством рабочих мест с одной стороны, и остановить миграционные потоки из муниципалитета с другой. Для этого у нас с каждым днем становится все больше возможностей.