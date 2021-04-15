Руководитель липецкого СКР взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели двух детей и их матери

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области продолжается расследование уголовного дела по факту отравления угарным газом липчанки и двух ее малолетних детей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, днем 14 апреля в квартире 10-го этажа жилого дома по улице Сергея Казьмина в Липецке, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1984 г.р. и две ее дочери 2020 г.р. и 2018 г.р.. Третий ребёнок, 2017 г. р., в тяжелом состоянии находится в больнице.



- В рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания. Следователями и криминалистами регионального СКР проведён осмотр места происшествия, установлен очаг возгорания в месте, где находилось телекоммуникационное оборудование, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Расследование уголовного дела продолжается, его ход лично контролирует руководитель следственного управления СК России по региону.

