сегодня, 15:53
Руководитель липецкого СКР взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели двух детей и их матери
Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области продолжается расследование уголовного дела по факту отравления угарным газом липчанки и двух ее малолетних детей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
- В рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания. Следователями и криминалистами регионального СКР проведён осмотр места происшествия, установлен очаг возгорания в месте, где находилось телекоммуникационное оборудование, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Расследование уголовного дела продолжается, его ход лично контролирует руководитель следственного управления СК России по региону.
Я
Липчанин
А кто же ещё должен контролировать?
Какая разница, кто контролирует