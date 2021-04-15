Происшествия

сегодня, 15:53

Руководитель липецкого СКР взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели двух детей и их матери

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#пожар
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Руководитель липецкого СКР взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели двух детей и их матери

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка  СУ СК России по Липецкой области продолжается расследование уголовного дела по факту отравления угарным газом липчанки и двух ее малолетних детей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).  

По  данным следствия, днем 14 апреля в квартире 10-го этажа жилого дома по улице Сергея Казьмина в Липецке, произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1984 г.р. и две ее дочери 2020 г.р. и 2018 г.р.. Третий ребёнок, 2017 г. р., в тяжелом состоянии находится в больнице. 

- В рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания. Следователями и криминалистами регионального СКР проведён осмотр места происшествия, установлен очаг возгорания в месте, где находилось телекоммуникационное оборудование, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. 

Расследование уголовного дела продолжается, его ход лично контролирует руководитель следственного управления СК России по региону.
4 1281
#пожар
1

Комментарии (4)

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Я

20 минут назад
Липчанин, спасали одни, отчитывались другие. Не путайте красное с мягким.
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Липчанин

30 минут назад
Очень жаль женщину и детей, очень жаль. Не понятно какие их выносили профессионалы, что не поняли их состояние, ехать до областной пять минут, и двое не доехали. А они уже отчитались что они спасли(вынесли), а какие меры они предприняли для оказания медпомощи до приезда скорой
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А кто же ещё должен контролировать?

57 минут назад
???
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Какая разница, кто контролирует

сегодня, 16:01
Людей не воскресить
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