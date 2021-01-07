сегодня, 17:09
В Липецкой области потеплеет до +5
В ближайшие сутки с приближением циклона с запада в Липецкой области пройдут снег, мокрый снег и дождь, местами возможны гололед, туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус тепла, что на 9-10 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, временами осадки — ночью в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, туман, днем — мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью составит около нуля, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.
8 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 34 градуса мороза.
Котэ
Вася
Гидропинцет
!!!