Общество

сегодня, 17:09

В Липецкой области потеплеет до +5

4 645
#погода
В Липецкой области потеплеет до +5

В ближайшие сутки с приближением циклона с запада в Липецкой области пройдут снег, мокрый снег и дождь, местами возможны гололед, туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус тепла, что на 9-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января в Липецкой области облачно, временами осадки — ночью в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, туман, днем — мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно, временами осадки — ночью в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, туман, днем — мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью составит около нуля, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.

8 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 34 градуса мороза.
4 645
#погода

Комментарии (4)

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Котэ

47 минут назад
Кушать все равно нечего...
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Вася

52 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Гидропинцет

сегодня, 17:20
Лучше бы потеплело до +25.
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!!!

сегодня, 17:15
После всплеска тепла в Липецк придет настоящая русская Зима морозы усилятся до самых низких значений за 3 года!
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