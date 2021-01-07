В Липецкой области потеплеет до +5

В ближайшие сутки с приближением циклона с запада в Липецкой области пройдут снег, мокрый снег и дождь, местами возможны гололед, туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус тепла, что на 9-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января в Липецкой области облачно, временами осадки — ночью в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, туман, днем — мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно, временами осадки — ночью в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, туман, днем — мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью составит около нуля, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.



8 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 34 градуса мороза.