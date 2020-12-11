Новое о коронавирусе к 11 декабря: ученые назвали симптомы «длительного коронавируса»

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции могут сохраняться у заболевших до полутора месяца и более. Так считают швейцарские медики, которые следили за самочувствием 669 человек, перенесших COVID-19 в легкой форме.





Симптомы заболевания COVID-19, такие, как быстрая утомляемость, потеря обоняния и вкуса, кашель и головные боли, могут сохраняться у части пациентов до полутора месяцев и более. При том, чаще всего это наблюдается у тех, кто переносит болезнь в легкой форме и лечится амбулаторно. Медики даже ввели для описания этого состояния термин «длительный COVID». Об этом сообщил Женевский университет по итогам исследования, проведенного его специалистами вместе с коллегами из Университетского госпиталя Женевы. Результаты были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

Так, группа швейцарских исследователей с марта вела наблюдение за пациентами с COVID-19 (669 человек) возрастом в среднем 42,8 года, не имевших нарушений, которые могли повлиять на развитие тяжелой формы коронавирусной инфекции. Исследователи регулярно обзванивали людей, которые лечились дома, и спрашивали об их самочувствии. Вопреки ожиданиям многие наблюдаемые не выздоровели быстро – их болезнь оказалась длительной.

«По прошествии шести недель после постановки диагноза почти у трети участников исследования все еще имелся один или несколько симптомов, связанных с COVID-19», - говорится в сообщении. Речь идет в первую очередь об утомляемости, на которую жаловались 14% пациентов, потере обоняния или вкуса (12%), одышке (9%). Кроме того, у 6% не прошел кашель, а 3% страдали от головной боли. При этом у трети пациентов основные симптомы сохранились спустя как минимум 30 дней после постановки диагноза. Доктор Майссам Нехме (Mayssam Nehme), руководитель одной из клиник и первый автор статьи так описывает душевное состояние пациентов: «Помимо физической боли, многие очень беспокоились о том, насколько долго продлятся симптомы. Эти вопросы пока остаются без четкого медицинского ответа. При нынешнем уровне знаний важно слушать людей и поддерживать их».

Данные, полученные учеными из Швейцарии, – не первое медицинское свидетельство того, что коронавирус может оказаться затяжным и долго проявляться симптомами различных недомоганий. Эти результаты согласуются с предыдущим исследованием с участием 274 пациентов, которые сообщили о длительном сохранении симптомов в период от 14-го до 21-го дня после начала заболевания. По мнению исследователей, системы здравоохранения должны официально признать наличие данного явления, тщательнее его исследовать и быть готовыми к подобной форме COVID-19. «Хотя за прошедшие месяцы после начала пандемии накоплены значительные медицинские и научные знания о COVID-19, многие аспекты этой болезни остаются загадкой, в частности те, что относятся к ее развитию и долгосрочным последствиям», - отметили эпидемиологи.

Швейцарские врачи отметили, что продолжают это исследование, они намерены мониторить состояние инфицированных SARS-CoV-2 в течение 12 месяцев после заражения.

Между тем, еще в мае исследователи из Британии подвели итоги наблюдений, которые свидетельствовали - первичные симптомы заражения могут появляться и исчезать или сохраняться в течение 30 дней или более, намного превышая официальный двухнедельный период, предложенный Всемирной Организацией Здравоохранения. А в ноябре британские медики заявили, что до 45% переболевших новой коронавирусной инфекцией даже после выписки из стационара могут нуждаться в дальнейшей медицинской помощи. То есть им придется длительное время принимать лекарства и наблюдаться у лечащего врача. Российский врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин считает, что выздоровление после коронавируса еще не означает полного восстановления организма – некоторые из последствий заражения могут остаться на всю жизнь. Одним из них является чувство слабости. Вторым по распространенности является постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях - парестезия. Затем следует ощущение озноба, остающееся даже после полного выздоровления, и невосстанавливающиеся обоняние и вкус. Не редким последствием, отметил медик, является и повышенное давление.

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 69 425 857 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 579 156 человек, вылечились 48 165 163 заразившихся. В России выявлено почти 2,57 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Великобритании, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.