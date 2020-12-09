Актеры сокольского театра из-за COVID-19 временно меняют сцену

Труппе придется «скитаться» по другим площадкам.

Городской театр на Соколе в декабре даст спектакли на областных площадках. Как сообщили GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, труппа сокольского театра не может выступать в родном здании из-за ограничений по COVID-19, то есть запрета городского департамента культуры на проведение массовых мероприятий. Актеры сокольского встретятся со зрителями на площадках учреждений культуры, которые находятся в ведении региона и соблюдают требования по COVID-безопасности.



Сразу пять спектаклей в декабре Липецкий драматический театр на Соколе даст на площадках областных учреждений. Перенос запланированных на ранние даты спектаклей состоится с 16 декабря - зрители увидят постановку «Эзоп. Лиса и виноград» на сцене областного театра кукол.



Остальные спектакли пройдут на сцене Областного центра культуры и народного творчества. 17 декабря липчане увидят хит сокольского театра «Мужской стриптиз», 20 декабря – новую постановку московского режиссера Петра Орлова «Как боги», которой театр открыл сезон, 25 декабря – уже любимые липчанами «Вечера на хуторе», а 26 декабря – «Верую».