Культура

сегодня, 13:18

Актеры сокольского театра из-за COVID-19 временно меняют сцену

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#коронавирус #театр
Актеры сокольского театра из-за COVID-19 временно меняют сцену

Труппе придется «скитаться» по другим площадкам.

Городской театр на Соколе в декабре даст спектакли на областных площадках. Как сообщили GOROD48 в управлении культуры и туризма Липецкой области, труппа сокольского театра не может выступать в родном здании из-за ограничений по COVID-19, то есть запрета городского департамента культуры на проведение массовых мероприятий. Актеры сокольского встретятся со зрителями на площадках учреждений культуры, которые находятся в ведении региона и соблюдают требования по COVID-безопасности.

Сразу пять спектаклей в декабре Липецкий драматический театр на Соколе даст на площадках областных учреждений. Перенос запланированных на ранние даты спектаклей состоится с 16 декабря - зрители увидят постановку «Эзоп. Лиса и виноград» на сцене областного театра кукол.

Остальные спектакли пройдут на сцене Областного центра культуры и народного творчества. 17 декабря липчане увидят хит сокольского театра «Мужской стриптиз», 20 декабря – новую постановку московского режиссера Петра Орлова «Как боги», которой театр открыл сезон, 25 декабря – уже любимые липчанами «Вечера на хуторе», а 26 декабря – «Верую».
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#коронавирус #театр

Комментарии (2)

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рацуха

18 минут назад
Можно спектакли на улице давать. И вирус не страшен.
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Проказник

29 минут назад
Да просто нужно в масках выступать и все нормально будет. И зрителям будет приятно.
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