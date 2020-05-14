Коронавирус

сегодня, 15:12

Eщё 24 человека в Липецкой области вылечились от коронавируса

7 702
#коронавирус
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Eщё 24 человека в Липецкой области вылечились от коронавируса
14 мая в Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции 24 человека. Всего с начала эпидемии после перенесенного заболевания COVID-19 выздоровели 258 человек. Три человека умерли, 775 находятся на лечении. 

198 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 375 человек с подозрением на выделение вируса находятся в больницах. Получают лечение на дому 577 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова на двухнедельном карантине находятся 8 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1227 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждено 46 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: Липецк - 22, Елец - 2, Долгоруковский район - 3, Липецкий район - 6, Становлянский район - 1, Тербунский район - 3, Усманский район - 8, Хлевенский район - 1.

С начала коронавирусной эпидемии на территории региона выявлены 1036 случаев заражения вирусом SAR-CoV-2. 
 


7 702
#коронавирус
1

Комментарии (7)

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1

7 минут назад
48
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Сокол

8 минут назад
Миротворец, нет 45
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Сокол

9 минут назад
Миротворец, нет 45
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молодой тупняк

13 минут назад
А эти 375 человек с подозрением на выделение вируса в больнице находятся отдельно от пациентов у которых диагноз подтверждён? Если они там вместе валяются, то даже если и у кого нет вируса, тот его подхватит.
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молодой тупняк

13 минут назад
А эти 375 человек с подозрением на выделение вируса в больнице находятся отдельно от пациентов у которых диагноз подтверждён? Если они там вместе валяются, то даже если и у кого нет вируса, тот его подхватит.
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Testov.net

19 минут назад
Дома лечащиеся в 3 раза больше чем в больнице. Удобно чё , вот вам карантин две недели , идите домой, лечитесь как хотите , звоните если умирать будете , *
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Миротворец

сегодня, 15:25
Завтра 44 будет !
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