Eщё 24 человека в Липецкой области вылечились от коронавируса

14 мая в Липецкой области вылечились от коронавирусной инфекции 24 человека. Всего с начала эпидемии после перенесенного заболевания COVID-19 выздоровели 258 человек. Три человека умерли, 775 находятся на лечении.



198 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 375 человек с подозрением на выделение вируса находятся в больницах. Получают лечение на дому 577 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова на двухнедельном карантине находятся 8 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1227 человек.



За последние сутки в регионе подтверждено 46 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: Липецк - 22, Елец - 2, Долгоруковский район - 3, Липецкий район - 6, Становлянский район - 1, Тербунский район - 3, Усманский район - 8, Хлевенский район - 1.



С начала коронавирусной эпидемии на территории региона выявлены 1036 случаев заражения вирусом SAR-CoV-2.







