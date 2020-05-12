Общество

сегодня, 17:14

С завтрашнего дня во всех детских садах Липецка откроют дежурные группы

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#детские сады
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С завтрашнего дня во всех детских садах Липецка откроют дежурные группы

На этой неделе в каждом из детских садов города должны заработать дежурные группы.

Как сообщает администрация Липецка, уже сегодня в детских садах проводят опрос родителей, выясняют, сколько детей готовы привести завтра. Количество открытых дежурных групп будет напрямую зависеть от потребности. Постепенно садики начнут готовить к полному открытию.

- Уже на этой неделе открываются многие предприятия и организации, а значит, родители больше не смогут сидеть с детьми. Мы готовы к работе в обычном режиме. Серьезное внимание будем уделять мерам профилактики – обеспечим строжайший входной контроль с измерением температуры, обязательную регулярную дезинфекцию во всех помещениях, - пояснила начальник департамента образования Светлана Бедрова.

Дополнительную информацию родители могут получить в приёмной департамента по телефону 30-96-01.

Детские сады Липецка были закрыты больше месяца назад, 30 марта. Детей, чьи родители работали, с 27 марта в принимали в нескольких дежурных группах.
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#детские сады
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Комментарии (4)

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2 минуты назад
Наталья, а чем дети то замучились без садика? Ором бешеной мамаши?
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Наталья

16 минут назад
Да открывайте уже, но сколько можно мучить детей и родителей?
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Завтра

сегодня, 17:38
Ничего не откроется, никто справок не принесет
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Игорь

сегодня, 17:36
Хватит пыхтеть. Никто уже не верит в ваш вирус.))
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