Городские спасатели дважды вскрывали запертые детьми двери и помогали поднимать инвалидов

Восемь раз за неделю спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка выезжали к пожилым горожанам и инвалидам, чтобы помочь родственникам поднять их с пола и перенести на кровать или в кресло.



- Подобные случаи в практике работы отряда не редкость. Бывает, люди в возрасте, с различными заболеваниями не рассчитывают свои силы, теряют сознание, падают от головокружения, - рассказали в пресс-службе управления.



К одной женщине с большим весом дежурная смена за неделю выезжала трижды, к другой – дважды. То есть на их долю пришлось 60% вызовов.



Кроме того, на улице Киевской спасатели вызволили пожилую липчанку, нечаянно закрывшуюся на собственном балконе, для чего пришлось вскрывать входную дверь. С помощью слесарных инструментов спасатели освободили из нечаянного «заточения» малышей двух и трех лет отроду. Один заперся в квартире на улице Белана, оставив отца маяться на лестничной площадке, второй – в частном доме поселка Новая жизнь.



За неделю спасатели выезжали на происшествия больше 30 раз, в том числе дважды – по поводу сигналов о подозрительных предметах, один раз – к месту падения дерева на пересечении улицы Ленинградская и Студенческая, оборвавшего провода, перекрывшего пешеходную дорожку и внутренний проезд.

