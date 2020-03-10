Происшествия

сегодня, 11:23

8-летнего мальчика вытащили из пруда в Липецке

14 3446
#ЧП
1
8-летнего мальчика вытащили из пруда в Липецке

8 марта он провалился под лед.

Вечером 8 марта на пруду Кирпичка (между улицами Папина и Доватора) под лед провалился 8-летний мальчик. Школьника спасли липчане из гаражного кооператива, которые увидели ребенка в воде. Мальчишку доставили в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. После этого его отдали родителям.

В воде школьник оказался из научного любопытства - ему было интересно, выдержит ли лед его вес?
14 3446
#ЧП
1

Комментарии (14)

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Ульяне

1 минуту назад
За автошколой
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Ульяна

3 минуты назад
А как этот пруд найти? Сколько хожу по Доватора, ни разу не видела
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Премия Дарвина его

7 минут назад
Родители явно тоже из её номинантов))
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Антон

28 минут назад
Не знал, что там есть пруд.
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Аглы

43 минуты назад
глубина пруда 50 см, там невозможно утонуть, если только в зюзю ползком
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Логика

56 минут назад
откуда лед? уже недели 2 плюсовая температура
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Коренная липчанка

сегодня, 11:52
Слава богу, что хорошо закончилось!!!
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Будет

сегодня, 11:49
физиком -теоретиком !
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///

сегодня, 11:44
Может это будет ему уроком на всю жизнь, не ругать и пороть надо, а сесть и без мата родителям об"яснить , наверняка поймет всё...
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Иштван Мекиштвоо

сегодня, 11:37
Я про этот пруд впервые слышу
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