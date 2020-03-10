8-летнего мальчика вытащили из пруда в Липецке

8 марта он провалился под лед.

Вечером 8 марта на пруду Кирпичка (между улицами Папина и Доватора) под лед провалился 8-летний мальчик. Школьника спасли липчане из гаражного кооператива, которые увидели ребенка в воде. Мальчишку доставили в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. После этого его отдали родителям.



В воде школьник оказался из научного любопытства - ему было интересно, выдержит ли лед его вес?