Происшествия
сегодня, 11:23
8-летнего мальчика вытащили из пруда в Липецке
8 марта он провалился под лед.
Вечером 8 марта на пруду Кирпичка (между улицами Папина и Доватора) под лед провалился 8-летний мальчик. Школьника спасли липчане из гаражного кооператива, которые увидели ребенка в воде. Мальчишку доставили в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. После этого его отдали родителям.
В воде школьник оказался из научного любопытства - ему было интересно, выдержит ли лед его вес?
В воде школьник оказался из научного любопытства - ему было интересно, выдержит ли лед его вес?
Ульяне
Ульяна
Премия Дарвина его
Антон
Аглы
Логика
Коренная липчанка
Будет
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Иштван Мекиштвоо