вчера, 17:16
Жительница Кемерово нашла под своими окнами труп с отверткой в глазу
В ночь на 13 февраля под окнами жилого дома на проспекте Ленина в Кемерове обнаружен труп 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.
«Женщина нашла труп ранним утром под своим окном. В глазу у трупа была отвертка», – передает издание слова очевидцев.
В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, будут проведены следственные действия.