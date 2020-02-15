Жительница Кемерово нашла под своими окнами труп с отверткой в глазу

В ночь на 13 февраля под окнами жилого дома на проспекте Ленина в Кемерове обнаружен труп 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.





«Женщина нашла труп ранним утром под своим окном. В глазу у трупа была отвертка», – передает издание слова очевидцев.



В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, будут проведены следственные действия.



Как сообщает VSE42.RU , местные жители в соцсетях отмечают, что из глаза жертвы торчала отвертка. По их утверждениям, она и стала орудием убийства, а труп выбросили из окна.«Женщина нашла труп ранним утром под своим окном. В глазу у трупа была отвертка», – передает издание слова очевидцев.В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, будут проведены следственные действия.