И так сойдет! В Лебедяни асфальт укатывала легковая машина

Смешной и одновременно грустный ролик в Интернете разместила женщина

Жительница Лебедяни сняла на камеру как в ее дворе ремонтируют перекресток.



Мало того, что асфальт вывалили в лужу, так еще раскатывала его вместо катка, легковая машина.





