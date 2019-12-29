Общество
сегодня, 15:42
И так сойдет! В Лебедяни асфальт укатывала легковая машина
23 2283
Смешной и одновременно грустный ролик в Интернете разместила женщина
Жительница Лебедяни сняла на камеру как в ее дворе ремонтируют перекресток.
Мало того, что асфальт вывалили в лужу, так еще раскатывала его вместо катка, легковая машина.
Мало того, что асфальт вывалили в лужу, так еще раскатывала его вместо катка, легковая машина.
23 2283
Михаил
Насмешил
Олег п
Просто так
В Лебедяни
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Никитин м е
Ленин
Жителю
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