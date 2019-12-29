Общество

сегодня, 15:42

И так сойдет! В Лебедяни асфальт укатывала легковая машина

23 2283
#ремонт дорог
8
И так сойдет! В Лебедяни асфальт укатывала легковая машина

Смешной и одновременно грустный ролик в Интернете разместила женщина

Жительница Лебедяни сняла на камеру как в ее дворе ремонтируют перекресток. 

Мало того, что асфальт вывалили в лужу, так еще раскатывала его вместо катка, легковая машина.


23 2283
#ремонт дорог
8

Комментарии (23)

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Михаил

1 минуту назад
Они и до Лебедяни добрались Липецкий мер пинка б дал и обложил а ваш мер мя,мля
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Насмешил

17 минут назад
Просто так, даа,жаль с мыса Канаверал ,сейчас ничего не запускают , обязательно и там кто-тоьрядом жил бы и непременно именно в этом доме !
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Олег п

38 минут назад
Это шайдуловичь местный недопредпрениматель
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Просто так

сегодня, 19:19
Видел эту ситуацию,сам живу в этом доме. Много шума из нечего. То что здесь назвали "асфальтом",на самом деле асфальтная крошка,т.е по сути обычные отходы от старого дорожного покрытия. И этим и засыпали яму, которую на протяжении многих лет не могла заасфальтировать городская власть. И что бы хоть как то там можно было проехать местная УК по просьбе жителей нескольких домов произвела эти работы из того что им дала городская администрация ( как мне объяснили люди работающие там). В данный момент там спокойно можно проехать,не боясь повредить подвеску,или оторвать бампер. Автор видео просто решил хайпануть,так как он сам там тоже присутствовал и прекрасно видел что это не укладка асфальта,а простая засыпка ямы, причём той организацией,которая это делать в принципе не должна,за дорожную сеть отвечает город. И я как житель,который ездит там не один раз в день,не вижу не чего плохого в том,что эту проблемы хоть кто-то и как-то решил.
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В Лебедяни

сегодня, 18:54
Все дороги такие,общественный транспорт почти не ходит.Редко мерзкие частные,битком забитые газели-скотовозки.Про освещение вообще можно и не говорить.
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гость

сегодня, 18:50
обидно родиться в вот такой стране!
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Никитин м е

сегодня, 18:44
Мляха муха во дэбилы ёпаные га#доны штопаные
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Ленин

сегодня, 18:33
Насмешил, вождь рабочих и крестьян учил: "Государство - орган подавления"))
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Жителю

сегодня, 18:08
житель, Это повтор, я вера смотрел 28.12.2019.тоже было показано в17:00.
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сосед

сегодня, 18:04
Житель, Радуйся,что не на Северный рудник.
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