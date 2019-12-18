Завтра в Липецке возможен сильный ветер

Сегодня вечером и завтра в течение дня в Липецке и области возможен сильный ветер.«Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер северо-западный ночью 7-12, днем 9-14 м/с. днем порывы до 19 м/с», - предупреждает Главное управление МЧС РФ по Липецкой области.При усилении ветра спасатели рекомендуют следующие меры предострожности: если ветер застал вас на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.