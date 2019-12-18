Погода в Липецке

21 минуту назад

Завтра в Липецке возможен сильный ветер

176
#ветер
Завтра в Липецке возможен сильный ветер
Сегодня вечером и завтра в течение дня в Липецке и области возможен сильный ветер.

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью местами туман.  Ветер северо-западный  ночью 7-12, днем 9-14 м/с.  днем  порывы  до 19 м/с», - предупреждает Главное управление МЧС РФ по Липецкой области. 

При усилении ветра спасатели рекомендуют следующие меры предострожности: если ветер застал вас на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 


176
#ветер

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Снова туман - спасатели предупреждают о сложных метеоусловиях
#туман
2
Снова туман - спасатели предупреждают о сложных метеоусловиях

сегодня, 07:55

Погода в Липецке
В Липецкой области «плюсовые» температуры снова и днем, и ночью
#потепление
15
В Липецкой области «плюсовые» температуры снова и днем, и ночью

вчера, 17:10

Погода в Липецке
В Липецкой области до +5, мокрый снег и дождь
#дождь
6
В Липецкой области до +5, мокрый снег и дождь

16.12.2019 16:27

Погода в Липецке
В Липецке опять ждут туман
#туман
5
В Липецке опять ждут туман

16.12.2019 10:42

Погода в Липецке
Завтра в Липецке возможны туман и гололед
#туман #гололед
4
Завтра в Липецке возможны туман и гололед

15.12.2019 17:14

Погода в Липецке
Зима никак не доберется – в Липецкой области до +5 и небольшие дожди
#дождь
14
Зима никак не доберется – в Липецкой области до +5 и небольшие дожди

15.12.2019 16:25

Погода в Липецке