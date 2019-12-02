Задержана преступница, которая обменяла сбережения 92-летней липчанки на резанную бумагу

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в обмане 92-летней жительницы Липецка на 140 000 рублей.Мошенница заявила пожилой женщине, что в стране проходит обмен денег.Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено 29 октября. В дом 92-летней липчанки по улице Добролюбова утром зашла женщина, представившаяся социальным работником. Незнакомка сообщила, что происходит обмен денег, и она может в этом помочь пенсионерке. Хозяйка дома принесла «социальной работнице» все свои накопления, которые лежали в конверте, завернутом в платочек. После чего расписалась в «ведомости», которую предоставила женщина. Именно в этот момент произошла подмена конвертов.Пропажу пенсионерка обнаружила лишь спустя несколько дней, когда хотела пополнить свои накопления полученной пенсией. В конверте пожилая женщина вместо 140 000 рублей увидела нарезанную бумагу.По факту мошеннических действий было возбуждено уголовное дело.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена предполагаемая участница преступления – 45-летняя жительница Ярославской области. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По словам задержанной, деньги она потратила на личные нужды. Деньги обманутой пенсионерке возвращены», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.