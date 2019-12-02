Происшествия

54 минуты назад

Задержана преступница, которая обменяла сбережения 92-летней липчанки на резанную бумагу

426
#мошенничество
Задержана преступница, которая обменяла сбережения 92-летней липчанки на резанную бумагу
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в обмане 92-летней жительницы Липецка на 140 000 рублей.Мошенница заявила пожилой женщине, что в стране проходит обмен денег.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, преступление было совершено 29 октября. В дом 92-летней липчанки по улице Добролюбова утром зашла женщина, представившаяся социальным работником. Незнакомка сообщила, что происходит обмен денег, и она может в этом помочь пенсионерке. Хозяйка дома принесла «социальной работнице» все свои накопления, которые лежали в конверте, завернутом в платочек. После чего расписалась в «ведомости», которую предоставила женщина. Именно в этот момент произошла подмена конвертов.

Пропажу пенсионерка обнаружила лишь спустя несколько дней, когда хотела пополнить свои накопления полученной пенсией. В конверте пожилая женщина вместо 140 000 рублей увидела нарезанную бумагу.

По факту мошеннических действий было возбуждено уголовное дело. 

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена предполагаемая участница преступления – 45-летняя жительница Ярославской области. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По словам задержанной, деньги она потратила на личные нужды. Деньги обманутой пенсионерке возвращены», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

426
#мошенничество

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

13-летняя девочка украла из дома 91-летнего старика 300 000 рублей
#кража
2
13-летняя девочка украла из дома 91-летнего старика 300 000 рублей

37 минут назад

Происшествия
В лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель «Приоры» в Измалковском районе
#ДТП #лобовое столкновение
2
В лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель «Приоры» в Измалковском районе

сегодня, 10:01

Происшествия
Частный дом горит в Липецке
#пожар #МЧС
10
Частный дом горит в Липецке

вчера, 21:24

Происшествия
«Лада Приора» снесла забор и врезалась в дерево на улице Космонавтов, водителя ловили полицейские
#авария #ДТП
54
«Лада Приора» снесла забор и врезалась в дерево на улице Космонавтов, водителя ловили полицейские

вчера, 19:42

Происшествия
В Липецке украли вывеску магазина
#кража
16
В Липецке украли вывеску магазина

вчера, 16:07

Происшествия
Пропавшая школьница из Грязей найдена
#пропавшие без вести
Пропавшая школьница из Грязей найдена

вчера, 10:38

Происшествия