Мобильного оператора обязали убрать антенну базовой станции сотовой связи

Иск против МТС выиграла управляшка.

Арбитражный суд вынес решение по иску городской управляющей компании «Новолипецкая» в адрес ПАО «Мобильные телесистемы». Коммунальщики заявили на МТС в суд из-за антенны базовой станции сотовой связи.



Спор насчет оборудования на крыше дома №7а по улице Кривенкова начался этим летом. Представители ГУК «Новолипецкая» стояли на то, что общим собранием собственников не принималось решение об установке антенны, кроме того необходимость демонтажа оборудования подтвердила проверка Государственной жилищной инспекции.



Представитель МТС исковые требования не признал и пояснил, что компания является собственником нежилого помещения в доме №7а и имеет право общей долевой собственности на крышу. «Функционирование оборудования базовой станции подвижной связи разрешено действующим законодательством и не противоречит требованиям СанПиН, а помещение под оборудование было предусмотрено в проектной документации», указали ответчики. Свое слово в споре коммунальщиков и МТС сказали специалисты ГЖИ. Этим летом эксперты проводили внеплановую выездную проверку ООО «ГУК «Новолипецкая», в ходе которой установлено, что на крыше многоквартирного дома установлена антенна базовой станции сотовой связи. При этом отсутствуют договор аренды части крыши и решение общего собрания собственников многоквартирного дома о размещении оборудования на крыше дома.



По результатам проверки ГЖИ выдано предписание ООО «ГУК «Новолипецкая» на демонтаж антенны. Коммунальщики направили претензию в адрес МТС, чтобы компания убрала свое оборудование. Ответчик указал, что по техническим причинам не может убрать антенну и предложил рассмотреть вопрос о заключении договора для размещения на кровле здания антенно-фидерных устройств. Коммунальщиков это не устроило и они обратились в суд.



Суд обязал МТС в течение трех дней демонтировать свое оборудование.