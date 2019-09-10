Кредитор получил от должника автомобиль, который никто не хотел покупать

Не факт, что сам взыскатель рад такому повороту событий.

Имущество жителя Лебедяни передано его кредитору, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Липецкой области.

Там сообщили, что гражданин взял кредит, но отдавать его не спешил. Тогда приставам пришлось пойти на крайнюю меру – был наложен арест на автомобиль 2014 года выпуска. По закону имущество может быть реализовано, а вырученные деньги пойдут на полную или частичную оплату долга. Однако переданный в торговую организацию автомобиль… так никто и не купил.

Тогда машину передали взыскателю в счет погашения части долга.

Фото mayday.rocks