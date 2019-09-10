31 минуту назад
Кредитор получил от должника автомобиль, который никто не хотел покупать
Не факт, что сам взыскатель рад такому повороту событий.
Имущество жителя Лебедяни передано его кредитору, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Липецкой области.
Там сообщили, что гражданин взял кредит, но отдавать его не спешил. Тогда приставам пришлось пойти на крайнюю меру – был наложен арест на автомобиль 2014 года выпуска. По закону имущество может быть реализовано, а вырученные деньги пойдут на полную или частичную оплату долга. Однако переданный в торговую организацию автомобиль… так никто и не купил.
Тогда машину передали взыскателю в счет погашения части долга.
Фото mayday.rocks
Липецк
Йа